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پارٹی کیڈر کی انجینئر رشید کی پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینے کی تجویز کے خلاف ووٹنگ
اے آئی پی ترجمان پروفیسر ریاض مجید نے کہا کہ 'خفیہ رائے شماری کے نتائج کا مطلب ہے کہ کشمیریوں کو ترقی کی ضرورت ہے۔'
Published : June 27, 2026 at 10:37 AM IST
سرینگر: دو روزہ ووٹنگ اور مشاورتی اجلاس کے بعد عوامی اتحاد پارٹی (اے آئی پی) نے لوک سبھا کی رکنیت سے انجینئر شیخ رشید کے استعفیٰ نہ دینے کا موقف اختیار کیا ہے۔ جیل میں مقید رکن پارلیمنٹ کی جانب سے پارلیمنٹ چھوڑنے کی تجویز کے بعد پارٹی نے سرینگر میں اجلاس منعقد کیا۔ انجینئر رشید فی الحال اپنے والد کے چہلم میں شرکت کے لیے پانچ دن کے لیے ضمانت پر ہیں۔ بارہمولہ پارلیمانی حلقے سے رکن پارلیمنٹ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزام میں سال 2019 سے تہاڑ جیل میں بند ہیں۔
ایک ٹریڈ یونین کارکن پرویز احمد بھٹ، جنہوں نے خفیہ رائے شماری کا مشاہدہ کیا، کہا کہ 98 فیصد پارٹی کیڈر نے استعفیٰ کی تجویز کے خلاف ووٹ دیا۔ "کل 773 ووٹ پول ہوئے اور صرف 24 لوگوں نے ان کے استعفیٰ کے حق میں ووٹ دیا۔ تین نے نوٹا کو ووٹ دیا۔ باقی 746 ووٹرز کا موقف رہا کہ وہ ایم پی کے طور پر اپنا کام جاری رکھیں۔" انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا۔
اے آئی پی کے ترجمان پروفیسر ریاض مجید نے کہا کہ ’’خفیہ رائے شماری کے نتائج کا مطلب ہے کہ کشمیریوں کو ترقی کی ضرورت ہے لیکن وہ اپنی شناخت، سیاسی خواہشات اور اپنے ثقافتی، مذہبی اور آبادیاتی حقوق پر سمجھوتہ نہیں کر سکتے۔‘‘
"پارلیمنٹ، عدلیہ، سول سوسائٹی، نیشنل میڈیا، تھنک ٹینکس، دانشور طبقے اور بھارت کا ہر باشعور شہری شمالی کشمیر کے لوگوں کی رائے کا احترام کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں کی خواہش ہے کہ انجینئر رشید پارلیمنٹ کی رکنیت جاری رکھنا چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کب رہا ہوں گے۔'' پروفیسر ماجد نے کہا کہ ''انجینئر رشید کو پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے اور ان کی قید حکومت کی شکست ہے۔''
انہوں نے مزید کہا اے آئی پی اپنی قانونی ٹیم کے ذریعے انجینئر رشید تک نچلی سطح کے کیڈر کی رائے پہنچائے گی اور ان سے درخواست کرے گی کہ وہ عام لوگوں کے جذبات کا احترام کریں حالانکہ اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ انہیں اس معاملے پر اپنی پسند کے وقت پر حتمی فیصلہ کرنا ہوگا جو جموں و کشمیر کے لوگوں کے بہترین مفاد میں ہوسکتا ہے۔
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پروفیسر ماجد نے کہا کہ یہ فیصلہ نئی دہلی کا ہے کہ وہ انجینئر رشید کو عزت اور وقار کے ساتھ رہا کر کے اپنی سنگین غلطی کا ازالہ کرے یا عوامی مینڈیٹ کی توہین کر کے کشمیریوں کو مزید الگ کر دے۔