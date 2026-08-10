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پارلیمانی پینل نے جموں کشمیر میں سیاحتی مقامات کے لیے 'مربوط سیکورٹی اور نگرانی کے فریم ورک' کی سفارش کی
پارلیمانی پینل کی یہ سفارشات گزشتہ سال پہلگام کی وادی بایسران میں سیاحوں پر دہشت گردانہ حملے کے پس منظر میں سامنے آئی ہیں
By PTI
Published : August 10, 2026 at 9:42 AM IST
نئی دہلی: ایک پارلیمانی پینل نے جموں و کشمیر کے تمام بڑے سیاحتی مقامات کے لیے سینٹرلائزڈ نگرانی کی سہولیات کے ساتھ "مربوط سیکورٹی اور نگرانی کے فریم ورک" کی سفارش کی ہے۔
انتظامی نظم و نسق، سماجی و اقتصادی ترقی اور سرحدی سلامتی اور مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر کی داخلی سلامتی اور مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں سرحدی سلامتی کے انتظام اور تیاری کے بارے میں اپنی رپورٹ میں، پینل نے کہا کہ واضح بین ایجنسی معیاری آپریٹنگ طریقہ کار طے کیا جائے اور ہر پیک سیاحتی سیزن سے پہلے اس کا جائزہ لیا جائے تاکہ کسی بھی واقعے کے لیے مربوط ردعمل کو یقینی بنایا جا سکے۔
یہ سفارشات گزشتہ سال 22 اپریل کو پہلگام کی خوبصورت وادی بایسران میں سیاحوں پر دہشت گردانہ حملے کے پس منظر میں سامنے آئی ہیں، جہاں 26 افراد کو دہشت گردوں نے قتل کر دیا تھا، مہلوکین میں زیادہ تر سیاح تھے۔
کمیٹی نے سفارش کی کہ تمام بڑے سیاحتی مقامات کے لیے ایک مربوط سیکیورٹی اور نگرانی کا فریم ورک تیار کیا جائے، جس میں جامع سی سی ٹی وی کوریج، سینٹرلائزڈ نگرانی کی سہولیات، خطرات کا باقاعدہ جائزہ اور وقتاً فوقتاً سیکیورٹی آڈٹ شامل ہوں۔
کمیٹی نے مزید سفارش کی کہ سیکورٹی سے متعلق کسی بھی واقعے پر مربوط اور بروقت ردعمل کو یقینی بنانے کے لیے ہر پیک سیاحتی سیزن سے پہلے واضح بین ایجنسی معیاری آپریٹنگ طریقہ کار تجویز کیا جائے اور اس کا جائزہ لیا جائے۔
کمیٹی نے 11 سے 15 مئی 2026 تک جموں، سرینگر، گلمرگ، سونمرگ اور کرگل کا مطالعاتی دورہ کیا ہے۔
اس نے گلمرگ کے سیاحتی مقام پر حفاظتی انتظامات کا "موقع پر جائزہ" لیا۔ سونمرگ میں امن و امان کی صورتحال کے بارے میں جموں و کشمیر پولیس کے نمائندوں سے بات چیت کی۔ اور ہندوستانی فوج کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے کرگل میں سرحدی حفاظتی اداروں اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔
یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ جموں اور کشمیر میں سیاحوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، پینل نے کہا کہ سیاحتی مقامات پر سیکورٹی کا انتظام خاص اہمیت کا حامل ہے، اس تناظر میں، کیونکہ یہ براہ راست حفاظت کے تصور، سیاحوں کے تجربے کے معیار اور سیاحتی شعبے کی مسلسل ترقی کو متاثر کرتا ہے۔
رپورٹ میں سیکورٹی فورسز کی مجموعی سیکورٹی اور تیاریوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ، "کمیٹی سفارش کرتی ہے کہ وقف شدہ ہنگامی رسپانس یونٹس، مناسب طور پر لیس ایمبولینسیں، ٹراما کیئر سہولیات اور واضح طور پر شناخت شدہ انخلاء کے راستوں کو تمام اونچی منزلوں پر دستیاب کرایا جائے۔"
پینل نے یہ بھی کہا کہ ہنگامی رابطہ نمبر اور حفاظتی ہدایات ہوٹلوں، ٹرانسپورٹ پوائنٹس اور سیاحتی سہولیات پر متعدد زبانوں میں نمایاں طور پر دکھائی جانی چاہیے۔
پارلیمانی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ وقتاً فوقتاً مشترکہ سیکورٹی آڈٹ اور خطرات کا جائزہ لیا جانا چاہئے، خاص طور پر سیاحتی موسم اور امرناتھ یاترا کے آغاز سے پہلے، ابھرتے ہوئے سیکورٹی خدشات کی نشاندہی اور ان سے نمٹنے کے لئے۔
لداخ میں، پینل نے جدید ہتھیاروں کے نظام، بغیر پائلٹ کے فضائی نظام، کاؤنٹر-یو اے ایس ٹیکنالوجیز، نگرانی کے جدید آلات، ماہر نقل و حرکت کے پلیٹ فارم اور آل ٹیرین گاڑیوں کی شمولیت پر اطمینان کا اظہار کیا۔
اس نے مربوط انٹیلی جنس، نگرانی اور جاسوسی کی صلاحیتوں، انسداد ڈرون سسٹم، محفوظ مواصلاتی نیٹ ورکس اور مقامی اونچائی والی ٹیکنالوجیز میں مستقل سرمایہ کاری کی سفارش کی۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ، "کمیٹی مزید سفارش کرتی ہے کہ وزارت دفاع کو تمام اسٹریٹجک طور پر اہم شعبوں میں ان کی بروقت خریداری، تعیناتی اور وقتاً فوقتاً تکنیکی اپ گریڈیشن کو یقینی بنانا چاہیے۔"
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