ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پریگام قتل کیس تفصیلی تفتیش کے بعد دوسری ملزمہ بھی گرفتار
پولیس کے مطابق، بلقیس اختر نے مبینہ طور پر عمران احمد میر کے ساتھ مل کر مجرمانہ سازش رچی تھی۔
Published : November 18, 2026 at 9:15 PM IST
پلوامہ:(سید عادل مشتاق) پریگام قتل کیس کی تفتیش میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں پلوامہ پولیس نے تقریباً 70 سالہ مسماۃ جانا بیگم، ساکن پریگام جاگیر، کے قتل کے سلسلے میں دوسری ملزمہ بلقیس اختر کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق، 19 اکتوبر 2026 کو پولیس اسٹیشن پلوامہ کو غلام احمد بھٹ کی اہلیہ مسماۃ جانا بیگم کے قتل کی اطلاع موصول ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن پلوامہ میں ایف آئی آر نمبر 211/2026، دفعہ 103(1) بی این ایس کے تحت درج کرکے تحقیقات شروع کی گئی تھیں۔
جرم کی سنگینی اور حساسیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایس ایس پی پلوامہ نے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دی، جس کی سربراہی ڈی وائی ایس پی ہیڈکوارٹرز پلوامہ کر رہے ہیں، جبکہ ایس ایچ او پولیس اسٹیشن پلوامہ اور ڈی او پولیس پوسٹ نیوا بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں۔
تفتیش کے دوران خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے 11 نومبر 2026 کو عمران احمد میر ولد بشیر احمد میر، ساکن پریگام جاگیر، کو گرفتار کیا تھا۔ پولیس کے مطابق، دورانِ تفتیش گرفتار ملزم نے مقتولہ کی بہو بلقیس اختر، زوجہ جاوید احمد، ساکن پریگام جاگیر، کے مبینہ طور پر اس جرم میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا۔
پولیس کے مطابق، بلقیس اختر نے مبینہ طور پر عمران احمد میر کے ساتھ مل کر مجرمانہ سازش رچی تھی اور مالی معاوضے کے عوض اسے اپنی ساس کے قتل میں مدد فراہم کرنے پر آمادہ کیا تھا۔
اب تک کی گئی تحقیقات، گرفتار ملزم کے انکشافات اور اہم گواہوں کے بیانات کی بنیاد پر بلقیس اختر کو آج، 18 نومبر 2026 کو اس کیس کے سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔
اس معاملے کی تحقیقات میں سرینگر میں قائم فارنسک سائنس لیبارٹری (FSL) نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ لیبارٹری کی جانب سے شواہد کی سائنسی جانچ اور فراہم کردہ فارنسک معلومات سے تفتیشی ٹیم کو کیس کے اہم حقائق اور حالات کا تعین کرنے میں مدد ملی۔
پولیس کے مطابق، مبینہ مجرمانہ سازش کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے، دیگر ممکنہ ملوث افراد کا پتہ لگانے اور مزید شواہد جمع کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔
جموں و کشمیر پولیس نے منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور سائنسی بنیادوں پر تفتیش کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جرم میں ملوث پائے جانے والے تمام افراد کو قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔