امریکی ڈیوٹی کے باوجود پیپر ماشی کی عالمی مانگ برقرار، تاہم دستکار فکر مند
پیپر ماشی دستکاروں نے بتایا کہ ٹرمپ کے جدید ٹیرف عائد کیے جانے سے قبل ہی انہیں بیشتر آرڈر موصول ہوئے تھے۔
Published : December 10, 2025 at 5:26 PM IST
سرینگر: کرسمس قریب آنے کے ساتھ ہی کشمیر کی مشہور دستکاری صنعت - پیپر ماشی - کے ورکشاپس میں سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ سرینگر کے حول علاقے میں واقع ایک چھوٹی سی گیلری میں پیپر ماشی کاریگر سید جاوید اقبال پینٹ کی گئی گھنٹیاں، چاند اور سانتا (Santa) کے چھوٹے مجسمے انتہائی احتیاط کے ساتھ پیک کر رہے ہیں۔
سید جاوید کرسمس سے قبل پیپر ماشی کے پروڈیکٹس کی آخری کھیپ انتہائی احتیاط اور پر جوش ہوکر پیک کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہ بیچ ڈومیسٹک منڈیوں کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے جبکہ اس سے قبل ہزاروں میل دور یورپ، شمالی امریکہ اور مشرق وسطیٰ کی منڈیوں کے لیے کئی بیچ روانہ کیے جا چکے ہیں۔
جاوید اقبال نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران کہا: ’’امریکہ میں امپورٹ ڈیوٹی کی شرح بڑھنے سے وہاں اپنا میل بھیجنے والے سبھی تاجرین/ایکسپورٹرس میں تھوڑی تشویش تھی، لیکن اس سال کی فروخت پر خاص فرق نہیں پڑا کیونکہ زیادہ تر آرڈر ٹیکس عائد کیے جانے سے پہلے ہی بک ہو چکے تھے۔‘‘ تاہم انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے عائد کردہ امپورٹ ڈیوٹی کا اثر اگلے برس ہی معلوم ہوگا۔
انہوں نے بتایا: ’’عالمی سطح پر آن لائن شاپنگ کا رواج بڑھ رہا ہے، لوگ ہر چیز دروازے تک پہنچنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔‘‘ جاوید بھی آئن لائن آرڈر وصول کرتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ مقامی (ڈومیسٹک) مارکیٹ مستحکم ہے اور فی الحال امریکی امپورٹ ڈیوٹی کا اثر نمایاں نہیں۔
پندرہویں صدی میں سلطان زین العابدین کے دور میں کشمیر میں متعارف ہونے والی پیپر ماشی کی دستکاری آج بھی وادی کی پہچان ہے۔ نازک کاغذ کو ایک خاص پروسیس سے ٹھوس بناکر اس پر پھول دار نقش و نگار، گولڈن ایمباس اور رنگوں کا حسین امتزاج پیپر پاشی کو دنیا بھر میں منفرد اور انتہائی مقبول بناتا ہے۔ وہیں کرسمس کے موقع پر تخلیقی ڈیزائنز نے اس قدیم صنعت میں نئی جہت اور نیا رنگ بھر دیا ہے۔
کرسمس اور پیپر ماشی کے امتزاج کے حوالہ سے جاوید نے بتایا: ’’پہلے صرف گھنٹیاں اور گیندیں ہی بنتی تھیں، اب غیرملکی خریدار نئے امتزاج اور جدید نقشوں میں دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔‘‘ جاوید نے بتایا کہ بیشتر گاہک امریکہ، یورپ، کینیڈا، خلیجی ممالک اور بھارت بھر میں آن لائن آرڈر دیتے ہیں۔
پیپر ماشی کاریگروں کا کا کہنا ہے کہ کرکس کے موقع پر بڑھتی مانگ ان کے لیے ایک نیک شگون ہے۔ انہوں نے کہا: ’’گزشتہ برس بھی روس یوکرین جنگ کی وجہ سے گرچہ آرڈرز کم موصول ہوئے تھے تاہم مجموعی طور پر کام اچھا ہی رہا۔‘‘
کشمیر کی پیپر ماشی صنعت سے وابستہ دستکار وادی کی صدیوں پرانی اس روایت کو جدید تقاضوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، جو محض فن نہیں بلکہ امید، محنت اور خوشیوں کی علامت ہے۔
