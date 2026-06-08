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پنُن کشمیر نے رِشیور بین المذاہب کانفرنس میں لیفٹیننٹ گورنر کے بیان پر تشویش کا اظہار کیا
سرینگر بین المذاہب کانفرنس میں ایل جی منوج سنہا نے اتحاد، آئینی اقدار، رشی اور صوفی روایت کو قائم رکھنے پر زور دیا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 8, 2026 at 8:46 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): پنُن کشمیر کی ایگزیکٹو کونسل کے ایک اجلاس میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے حالیہ رِشیور بین المذاہب کانفرنس میں دیے گئے بعض بیانات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس کے دوران ارکان نے سرینگر میں منعقدہ رِشیور بین المذاہب کانفرنس میں لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے دیے گئے اس بیان پر غور کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ’’کشمیر کے عام لوگ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے ذمہ دار نہیں تھے۔ کونسل نے اس کے علاوہ آئین اور آستھا (مذہبی عقیدے) کے حوالے سے دی گئی بعض عوامی آراء پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔
پنُن کشمیر کی ایگزیکٹو کونسل نے کہا کہ اگرچہ بین المذاہب مکالمہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی قابلِ ستائش مقاصد ہیں، تاہم کشمیری پنڈتوں کی ہجرت، جلاوطنی اور مبینہ نسل کشی جیسے حساس موضوعات پر گفتگو تاریخی حقائق اور متاثرین کے تجربات کے تناظر میں ہونی چاہیے۔ کونسل کے مطابق کشمیری پنڈتوں کا المیہ آزادی کے بعد کے ہندوستان کے اہم غیر حل شدہ مسائل میں سے ایک ہے اور انصاف، جوابدہی، شناخت اور بازآبادکاری سے متعلق معاملات اب بھی مکمل طور پر حل نہیں ہو سکے ہیں۔
اجلاس کے اختتام پر پنُن کشمیر کی ایگزیکٹو کونسل نے کشمیری ہندوؤں کے لیے انصاف، ان کے مطالبات کی سیاسی نمائندگی اور تاریخی حقائق کے اعتراف کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کونسل نے کہا کہ وہ اپنی قراردادِ ’’مارگ درشن‘‘ کے مطابق کشمیری ہندوؤں کے لیے علیحدہ ہوم لینڈ کے مطالبے پر بھی قائم ہے۔
اجلاس میں اس بات پر بھی حیرت کا اظہار کیا گیا کہ سماجی ذمہ داری اور تاریخی واقعات کے بارے میں حتمی نتائج اخذ کیے جا رہے ہیں، حالانکہ پنڈت برادری کے مطابق ان واقعات کی جامع اور غیر جانبدارانہ جانچ ابھی تک نہیں ہوئی۔ کونسل نے واضح کیا کہ وہ اجتماعی جرم کے نظریے کی حامی نہیں، تاہم متاثرین کے تجربات اور گواہیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی بھی قبل از وقت بریت کی مخالفت کرتی ہے۔
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