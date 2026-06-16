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راجوری کے کالابن گاؤں میں زمین دھنسنے کا واقعہ، کئی مکانات اور زرعی اراضی متاثر
ضلع انتظامیہ کی ایک ٹیم نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کر کے صورت حال کا جائزہ لیا۔
Published : June 16, 2026 at 7:54 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے ضلع راجوری کی تحصیل منجاکوٹ کے کوٹلی کالابن گاؤں میں زمین دھنسنے کے ایک بڑے واقعے نے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ مسلسل بڑھتے ہوئے زمینی دھنساؤ کے باعث متعدد مکانات، زرعی اراضی اور سڑکوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، جس سے مقامی آبادی شدید تشویش میں مبتلا ہے۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی ضلع انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر راجوری ابھشیک شرما،سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس گورو سکرور اور ایم ایل اے تھنہ منڈی مظفر اقبال خان نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کر کے صورت حال کا جائزہ لیا۔ حکام کے مطابق ابتدائی معائنے میں معلوم ہوا کہ زمین دھنسنے کا واقعہ قومی شاہراہ کے رائٹ آف وے سے باہر پیش آیا ہے۔
انتظامیہ کے مطابق دو رہائشی مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے جب کہ مزید چار مکانات میں دراڑیں پڑنے کے بعد انہیں مسلسل نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر متاثرہ خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے اور بارڈر روڈز آرگنائزیشن کو عارضی رہائش فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایم ایل اے مظفر اقبال خان اور ڈپٹی کمشنر ابھشیک شرما نے متاثرہ خاندانوں کو یقین دلایا کہ حکومت کی پالیسی کے مطابق انہیں ہر ممکن امداد اور مناسب معاوضہ فراہم کیا جائے گا۔ متاثرہ علاقے میں خراب ہونے والے ہینڈ پمپ کی بھی فوری مرمت کر دی گئی تاکہ لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی جاری رہے۔
دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ جموں خطے میں زمین دھنسنے کے واقعات چیلنج بنتے جا رہے ہیں۔ راجوری کا تازہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب پچھلے سال رام بن ضلع کے پرنوٹ علاقے ڈوڈہ ٹھاٹری، سامبہ اور مانسر علاقے سمیت متعدد مقامات پر ماضی میں بھی زمین دھنسنے اور لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ ان واقعات کے نتیجے میں کئی مکانات، سڑکیں اور بنیادی ڈھانچے متاثر ہوئے تھے، جب کہ بعض علاقوں میں لوگوں کو اپنے گھروں سے نقل مکانی پر بھی مجبور ہونا پڑا تھا۔
ماہرین ارضیات کے مطابق جموں خطے میں نازک پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے جہاں غیر منصوبہ بند تعمیرات، پہاڑوں کی کٹائی، شاہراہوں کی توسیع، بے ہنگم شہری ترقی، جنگلات کی کٹائی اور شدید بارشیں زمین کے عدم استحکام میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
جیولاجی کے پروفیسر اوتار سنگھ جسروٹیا نے اس حوالے سے بتایا کہ ہماری ایک ٹیم کل راجوری کے کالابن گاؤں میں زمین دھنسنے کے واقعے کا تجزیہ کرنے جائے گی جس کے بعد وہ اس نئے واقعہ پر تفصیلی رپورٹ تیار کرے گی، تاہم انہوں مزید کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بارشوں کے بدلتے رجحانات اور شدید موسمی واقعات بھی ایسے خطرات میں اضافہ کر رہے ہیں۔
انہوں نے تجویز دی کہ حساس علاقوں کی باقاعدہ جیولوجیکل میپنگ، جدید سائنسی نگرانی، تعمیراتی سرگرمیوں کا ماحولیاتی جائزہ اور مقامی آبادی کے لیے بروقت وارننگ سسٹم قائم کیا جانا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے ہونے والے نقصانات کو کم کیا جا سکے۔
راجوری کلابن کے مقامی باشندوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ کالابن واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں۔ اصل وجوہات کا تعین کیا جائے اور متاثرہ خاندانوں کی بازآبادکاری اور معاوضے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ضلع راجوری کے ایک افسر نے بتایا کہ زمین دھنسنے کی وجوہات جاننے کے لیے تفصیلی تکنیکی سروے اور ماہرین کی تحقیقات جاری ہیں، جن کی رپورٹ آنے کے بعد ہی کسی حتمی نتیجے پر پہنچا جا سکے گا۔
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