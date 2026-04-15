ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پینل نے جموں و کشمیر کے 57 ہیلتھ ورکرز کیٹیگریز کو ڈھائی دن کی اضافی تنخواہ کے لیے نااہل پایا
یہ کمیٹی ہر ہیلتھ ورکر کو ان ادائیگیوں کی معطلی کے خلاف احتجاج کے بعد تشکیل دی گئی تھی۔
Published : April 15, 2026 at 10:50 PM IST
جموں: (عامر تانترے) جموں و کشمیر حکومت کی طرف سے تشکیل دی گئی ایک کمیٹی نے محکمہ صحت اور طبی تعلیم (ایچ اینڈ ایم ای) میں ملازمین کی 57 اقسام کی نشاندہی کی ہے جنہیں اتوار اور تعطیلات میں کام کرنے کے لیے ڈھائی دن کی اضافی تنخواہ سے باہر رکھا جائے گا۔
گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) جموں کے پرنسپل ڈاکٹر آشوتوش شرما کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ یہ کمیٹی ہر ہیلتھ ورکر کو ان ادائیگیوں کی معطلی کے خلاف احتجاج کے بعد تشکیل دی گئی تھی۔ تاہم، کمیٹی نے بعض ملازمین کے گروپوں کو جیسے ہاسٹل کے عملے، لائبریرین، ریسپشنسٹ، سماجی کارکنان اور کئی دوسرے افراد کو اس دائرہ کار سے خارج کرنے کی سفارش کی۔ یہ سفارشات اب میڈیکل کالج کے پرنسپلز اور ہیلتھ سروس ڈائریکٹرز کے زیر جائزہ ہیں۔ حکومتی منظوری حاصل کرنے سے پہلے ان کے مالی اثرات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
ڈاکٹر شرما کی طرف سے لکھے گئے ایک خط میں، جس کی ایک کاپی ای ٹی وی بھارت کے پاس ہے، جی ایم سی جموں کے پرنسپل نے نو گروپوں میں سے 57 قسم کے ملازمین کو خارج کرنے کی سفارش کی ہے۔ ہاسٹل یونٹ، لائبریری یونٹ، ریسپشنسٹ یونٹ، سوشل ورکرز، ٹیلی فون یونٹ، ڈرمیٹولوجی یونٹ، کچن/کیٹرنگ یونٹ، ہیلتھ یونٹ اور انیم ہاؤس۔
جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے محکمہ صحت کے ملازمین کو ڈھائی دن کی اضافی اجرت کی ادائیگی روکنے کے بعد پورے خطے میں احتجاج اور ہڑتالیں شروع ہو گئیں۔ جواب میں عہدیداروں نے ملازمین کو یقین دلایا کہ اس معاملے کا جائزہ لیا جائے گا اور مسئلہ کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔
11 مارچ کو ایک کمیٹی بنائی گئی۔ کمیٹی میں جی ایم سی جموں کے پرنسپل، ہیلتھ سروسز جموں کے ڈائریکٹر، ہیلتھ سروسز کشمیر کے ڈائریکٹر اور جی ایم سی راجوری کے چیف اکاؤنٹس آفیسر (تمام ممبران) شامل تھے۔ کمیٹی کا مقصد محکمہ صحت اور میڈیکل ایجوکیشن کے نان گزیٹڈ ملازمین کو ڈھائی دن کی تنخواہ اور الاؤنس دینے کی تجویز کا جائزہ لینا تھا۔ کمیٹی کا مقصد ان ملازمین کی کیٹیگریز کی سفارش کرنا بھی تھا جنہیں سرکاری صحت/طبی اداروں میں اتوار اور چھٹیوں کے روز روسٹر ڈیوٹی پر تعینات کیا جا سکتا ہے تاکہ ڈھائی دن کی تنخواہ اور الاؤنس فراہم کیا جا سکے۔
کمیٹی کی جانب سے فہرست کو حتمی شکل دینے کے بعد جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کن زمروں کے ملازمین کو اضافی تنخواہ ملے گی اور کس کو باہر رکھا جائے گا، جی ایم سی جموں کے پرنسپل نے گورنمنٹ میڈیکل کالجوں کے پرنسپلوں، کشمیر اور جموں دونوں خطوں کے ہیلتھ سروسز کے ڈائریکٹرز اور جی ایم سی راجوری کے چیف اکاؤنٹس آفیسر سے مالی جواب طلب کیا ہے۔
کمیٹی کے رہنما نے مالیاتی اثرات کی تشخیص کی درخواست کی ہے، جس میں مالی اخراجات میں فرق کی تفصیل ہوگی اگر صرف تجویز کردہ گروپوں پر غور کیا جائے اور اگر تمام گروپوں پر غور کیا جائے۔ ایک بار جب یہ سفارشات حکومت کو پیش کر دی جاتی ہیں، توقع ہے کہ منظور شدہ گروپوں کے لیے اضافی تنخواہ بحال ہو سکتی ہے۔