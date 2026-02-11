ETV Bharat / jammu-and-kashmir
حبہ کدل میں آتشزدگی، ایک پنڈت خاندان کے مکان سمیت نو گھر جل کر خاکستر
ان نو مکانات میں ایک مکان ایسا بھی تھا جس میں بیٹی کی شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔
Published : February 11, 2026 at 8:02 PM IST
سرینگر (جاوید احمد ڈار): سرینگر کے مرکزی شہر حبہ کدل کے بابا پورہ علاقے میں منگل کی رات دیر گئے لگنے والی زبردست آگ میں کم از کم نو مکانات جل کر خاکستر ہو گئے، جس سے کئی خاندان بے گھر ہو گئے اور املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔
حکام نے بتایا کہ آگ بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں تیزی سے پھیلی، جس نے متعدد رہائشی ڈھانچوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے سخت کوششوں کے بعد آگ پر قابو پالیا۔ مقامی لوگوں نے آگ بجھانے اور سامان کو نکالنے کی کوششوں میں فائر فائٹرز کا ساتھ دیا لیکن زیادہ تر املاک خاکستر ہو گئیں۔
تباہ شدہ مکانات میں سے ایک مکان پنڈت سنجے کمار کا تھا۔ دیگر متاثرہ گھروں کے مالکان میں مرحوم بشیر احمد، عبدالرشید ڈار، فیاض احمد ڈار، نیلوگر اختر، محمد صدیق، محمد اشرف، غلام محمد وانی اور محمد لطیف شامل ہیں۔ ایک متاثرہ خاندان نے اس آتشزدگی میں مبینہ طور پر نقدی اور زیورات سمیت سب کچھ کھو دیا۔
خاندان کی بیٹی کی گزشتہ سال اکتوبر میں منگنی ہوئی تھی اور اس کی شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ آتشزدگی سے شادی کے لیے رکھا تمام لباس اور زیورات جل کر خاکستر ہو گئے، جس سے اہل خانہ فکر مند ہیں۔
بدھ کی صبح متعلقہ تحصیلدار نے نقصان کی حد کا جائزہ لینے کے لیے جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور متاثرہ خاندانوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے آتشزدگی کے متاثرین کو یقین دلایا کہ اصولوں کے مطابق ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ حکام نے بتایا کہ نقصانات کا تخمینہ مرتب کیا جا رہا ہے جبکہ آگ لگنے کی وجہ جاننے کے لیے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
