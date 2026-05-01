پنچایت کے پاس تعمیرات کی اجازت دینے کا اختیار نہیں: جموں کشمیر ہائی کورٹ
ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ ہارون کا علاقہ نوٹیفائیڈ ہے اور تعمیراتی اجازت کا اختیار LCMA کے پاس ہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 1, 2026 at 6:11 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے اپنے ایک اہم فیصلے میں کہا ہے کہ سرینگر کے ہارون بلاک میں پنچایت اداروں کو عمارتوں کی تعمیر کو منظم کرنے یا تعمیر کی اجازت دینے کا کوئی قانونی اختیار حاصل نہیں، اگر یہ علاقے جے کے لیکس کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی (LCMA) کے دائرہ اختیار میں آتے ہوں۔
عدالت نے واضح کیا کہ "ایسے نوٹیفائیڈ علاقوں میں ترقیاتی سرگرمیوں کو منظم کرنے کا اختیار صرف LCMA اور مجاز بلڈنگ اتھارٹی کے پاس ہے۔" جسٹس سنجیو کمار اور جسٹس سنجے پریہار پر مشتمل ڈویژن بنچ نے 16 صفحات پر مشتمل فیصلے میں ہارون بلاک کے مختلف پنچایت حلقوں کے رہائشیوں کی اپیل مسترد کر دی۔ ان افراد نے غیر مجاز تعمیرات کے خلاف جاری انہدامی نوٹسز کو چیلنج کیا تھا۔
عدالت نے جموں کشمیر پنچایتی راج ایکٹ 1989 کے دائرہ اختیار پر بھی اہم مشاہدات کیے اور پنچایتی راج رولز 1996 کے رول 155 کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ "یہ شق حکومت کے اختیارات سے تجاوز کرتی دکھائی دیتی ہے۔"
بنچ نے کہا کہ "حلقہ پنچایت کی ذمہ داریوں میں بلڈنگ پرمیشن دینا، اس کی خلاف ورزی چیک کرنا یا غیر قانونی تعمیرات کو گرانے کے احکامات دینا شامل نہیں ہے۔"
یہ اپیل 17 اکتوبر 2025 کے اس فیصلے کے خلاف دائر کی گئی تھی جس میں سنگل جج نے ہارون بلاک کے مکینوں کی عرضی خارج کر دی تھی۔ اپیل کنندگان میں علی محمد راتھر (نیو تھیڈ)، معراج الدین ریشی (دارا، ہاروَن)، عبدالرشید بھجران (فقیر گجری)، عرفان احمد میر (مریندر باغ، گنڈتل)، علی محمد بٹ (مفتی باغ) اور غلام محمد بٹ (مفتی باغ، گنڈتل) شامل تھے۔
فریقین میں جموں و کشمیر یو ٹی، محکمہ مال، دیہی ترقی و پنچایتی راج محکمہ، ڈویژنل کمشنر کشمیر، ڈپٹی کمشنر سرینگر، LCMA اور اس کا انفورسمنٹ افسر شامل تھے۔ یو ٹی کی نمائندگی سرکاری وکیل فرقان یعقوب نے کی۔
درخواست گزاروں کا موقف تھا کہ چونکہ ان کے علاقے پنچایتی راج ایکٹ کے تحت آتے ہیں، اس لیے LCMA کو ان تعمیرات میں مداخلت کا اختیار نہیں جو پنچایت کی منظوری سے ہوئیں، جیسا کہ رول 155 میں ذکر ہے۔ انہوں نے مارچ 2025 میں جموں و کشمیر کنٹرول آف بلڈنگ آپریشنز ایکٹ 1988 کے تحت جاری انہدامی نوٹسز کو چیلنج کیا تھا۔
عدالت نے اس دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہارون بلاک اب بھی ڈیولپمنٹ ایکٹ 1970 کے تحت نوٹیفائیڈ علاقہ ہے اور SRO 109 (1997) اور SRO 57 (1999) کے ذریعے LCMA کے دائرہ اختیار میں شامل ہے۔
بنچ نے کہا کہ ڈیولپمنٹ ایکٹ کا مقصد منظم ترقی کو یقینی بنانا اور بے ہنگم تعمیرات کو روکنا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ ڈیولپمنٹ ایکٹ اور پنچایتی راج ایکٹ کے درمیان بلڈنگ پرمیشن کے معاملے میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔
فیصلے میں کہا گیا کہ اگر ہارون نوٹیفائیڈ علاقہ ہے تو بلڈنگ اجازت دینا اور غیر قانونی تعمیرات کو روکنا صرف LCMA اور متعلقہ اتھارٹی کا اختیار ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ حلقہ پنچایتوں کے پاس نہ تو مہارت ہے، نہ وسائل اور نہ ہی قانونی بنیاد کہ وہ ماسٹر پلان تیار کریں یا شہری منصوبہ بندی کے مطابق تعمیرات کو منظم کریں۔
بنچ نے مزید کہا کہ رول 155 قانونی طور پر کمزور ہے کیونکہ حکومت قواعد کے ذریعے نئے حقوق یا ذمہ داریاں پیدا نہیں کر سکتی۔ عدالت کے مطابق یہ رول ترقیاتی منصوبوں اور بلڈنگ بائی لاز کی عدم موجودگی میں "ناقابل عمل" ہے۔
اپیل مسترد کرنے سے پہلے عدالت نے حکومت کو مشورہ دیا کہ پنچایتی راج قوانین پر نظرثانی کریں اور مختلف قوانین کے درمیان اختیارات کے ٹکراؤ کو ختم کرے۔ عدالت نے ڈیولپمنٹ ایکٹ کی دفعہ 54 پر بھی نظرثانی کی سفارش کی تاکہ میونسپل اور پنچایتی قوانین کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کی جا سکے۔
آخر میں عدالت نے اپیل خارج کرتے ہوئے کہا کہ ہارون کے نوٹیفائیڈ علاقے میں تعمیرات اور ترقی پر مکمل اختیار LCMA کے پاس ہی رہے گا۔
یہ بھی پڑھیں: