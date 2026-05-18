ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر سمیت کیمسٹوں کی 20مئی کو ملک گیر ہڑتال ، جموں میں رہیں گیں دکانیں کھلی
یہ ہڑتال آن لائن دواؤں کی بڑھتی سیل، بھاری رعایتوں اور جعلی ادویات کے خلاف کی جا رہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 18, 2026 at 6:16 PM IST
جموں: آل انڈیا آرگنائزیشن آف کیمسٹس اینڈ ڈرگسٹ (AIOCD) کی جانب سے ادویات کی آن لائن فروخت اور دیگر مسائل کے خلاف 20 مئی کو ملک گیر ہڑتال کی کال دی گئی ہے۔ جموں خطے کے کیمسٹوں نے ہڑتال سے خود کو علیحدہ رکھا ہے جبکہ کشمیر میں ہڑتال کی جائے گی۔
جموں کیمسٹس اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن (JCDA) نے مواصلاتی کمی کی وجہ سے ہڑتال میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ کشمیر کیمسٹس اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن (KCDA) نے AIOCD کے ساتھ ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں آج JCDA کی میٹنگ ہوئی جس میں مختلف معاملات پر غور کیا گیا اور آخرکار ہڑتال نہ کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔
ای ٹی وی بھارت ،کے ساتھ بات کرتے ہوئے جموں کیمسٹس اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری پریم شرما نے کہا کہ وہ آن لائن دواؤں کی فروخت کے خلاف ہیں اور AIOCD کے مؤقف کی حمایت کرتے ہیں، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ہڑتال سے دور رہنے کا فیصلہ کیا گیا۔
انہوں نے کہا: "سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ AIOCD کی جانب سے کسی نے ہم سے رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی ہڑتال کے بارے میں اطلاع دی گئی۔ اسی لیے ہم نے اس سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آن لائن دواؤں کی فروخت ایک سنگین مسئلہ ہے اور نوجوان آسانی سے نشہ آور ادویات حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہڑتال کرنے سے پہلے ہمیں مکمل جانکاری ہونی چاہیے کیونکہ جموں صوبے کے تمام 10 اضلاع میں انتظامیہ اور اپنے ممبران کو اطلاع دینا ضروری ہوتا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ اسی وجہ سے ایسوسی ایشن نے ہڑتال میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ پریم شرما کے مطابق اس فیصلے کی اطلاع جموں و کشمیر کے ڈرگ کنٹرولر کو بھی دے دی گئی ہے۔ دوسری جانب وادی میں کشمیر کیمسٹس اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن AIOCD کے ساتھ مل کر ہڑتال کرے گی۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کشمیر کیمسٹس اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کے صدر ارشد حسین نے کہا: "“ہم آن لائن دواؤں کی فروخت سمیت کئی مسائل کے خلاف ہڑتال کریں گے۔ جب ہم منشیات کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو آن لائن دواؤں کی فروخت پر کوئی نگرانی نہیں ہے اور اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ کارپوریٹ اسپتالوں اور آن لائن فارمیسیوں کی جانب سے دواؤں پر 50 فیصد سے زیادہ رعایت دینے کا ہے، جو زمینی سطح پر ممکن نہیں لگتا۔ ہم محدود رعایت پر ڈسٹری بیوٹرز سے دوائیں خریدتے ہیں، اگر کمپنیاں 50 فیصد سے زیادہ رعایت دے رہی ہیں تو ہمیں بھی اس کے بارے میں بتایا جانا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ جعلی دواؤں کی فروخت اور اس پر حکومت کی خاموشی ہے۔ اگر حکومت کو نقلی دواؤں اور ان کے ذرائع کا علم ہے تو کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟"
ادھر، ڈرگ اینڈ فوڈ کنٹرول آرگنائزیشن (DFCO) جموں و کشمیر نے مجوزہ ہڑتال کے پیش نظر ایک تفصیلی ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ "گھبرائیں نہیں، لیکن ضروری دوائیں پہلے سے خرید کر رکھیں۔"
جاری کیے گئے بیان میں DFCO نے کہا کہ ہڑتال کے دوران ضروری ادویات کی دستیابی اور عوامی صحت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں۔ DFCO نے اپنے فیلڈ افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام متعلقہ اداروں اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطہ برقرار رکھیں تاکہ عوامی سلامتی، ضروری دواؤں کی فراہمی اور امن و قانون کی صورتحال متاثر نہ ہو۔ ادارے نے تمام متعلقہ فریقوں سے اپیل کی کہ وہ ہڑتال کے دوران ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔
انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، دمہ، دل کے امراض، مرگی، کینسر اور دیگر سنگین بیماریوں کے مریض 20 مئی کے لیے اپنی ضروری دوائیں پہلے سے خرید کر رکھیں تاکہ کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
یہ بھی پڑھیں:
ملک بھر میں 20 مئی کو 12 لاکھ میڈیکل اسٹور بند رہیں گے، آن لائن فارمیسیوں کے خلاف ملک گیر ہڑتال کا اعلان