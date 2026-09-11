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کشمیر: زعفران بیج اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، 2 کوئنٹل کارمز ضبط
پانپور پولیس کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر منتقل کیے جا رہے 1.8 کوئنٹل زعفران کارمز ضبط کر لیے گئے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 11, 2026 at 8:04 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں پانپور پولیس نے غیر قانونی طور پر زعفران کے بیج (پیاز) اسمگل کیے جانے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ناکہ چیکنگ کے دوران تقریباً 1.80 کوئنٹل (یعنی 180 کلوگرام وزنی) زعفرانی کارمز ضبط کر لیے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ کورمز جموں و کشمیر سے باہر منتقل کیے جا رہے تھے۔
یہ کارروائی پولیس اسٹیشن پانپور کی ایک ٹیم نے میں انجام دی اور معمول کی ناکہ چیکنگ کے دوران زعفران کورمز کو ضبط کر لیا گیا۔ پانپور پولیس کے مطابق زعفرانی کارمز (Saffron Corms) کو مبینہ طور پر ضروری اجازت نامے کے بغیر جموں و کشمیر سے باہر منتقل کیا جا رہا تھا۔ کارمز ضبط کیے جانے کے بعد انہیں مزید ضروری کارروائی کے لیے محکمہ زراعت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
حکام کے مطابق جموں و کشمیر سے زعفرانی کارمز کی مطلوبہ اجازت کے بغیر منتقلی زعفران ایکٹ 2007 اور سیڈ ایکٹ 1966 کے تحت ممنوع ہے۔ ان قانونی ضوابط کا مقصد کشمیر کی منفرد زعفرانی وراثت کا تحفظ، معیاری پودے لگانے کے مواد کو برقرار رکھنا اور خطے میں روایتی زعفران کی کاشت کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔
ادھر، پانپور کے زعفران کاشتکاروں نے پولیس اسٹیشن پانپور کی جانب سے کی گئی کارروائی کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے زعفرانی کارمز کی غیر قانونی منتقلی پر قابو پانے اور مقامی کاشتکاروں کے مفادات کے تحفظ میں مدد ملے گی۔
کاشتکاروں نے انتظامیہ پر زور دیا کہ زعفران کارمز کی غیر قانونی نقل و حمل کی روک تھام کے لیے موجودہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، تاکہ کشمیر کی قیمتی زعفران صنعت اور اس کی روایتی کاشت کے طریقۂ کار کا تحفظ ہو سکے۔
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