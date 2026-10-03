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نوشہرہ میں ایل او سی عبور کرنے والی سترہ سالہ لڑکی حراست میں
جان بوجھ کر سرحد پار نہیں آئی بلکہ نادانستہ طور پر راستہ بھول کر لائن آف کنٹرول عبور کر کے اس طرف آ گئی تھی۔
Published : October 3, 2026 at 10:14 AM IST
نوشہرہ، راجوری، جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے ضلع راجوری کے نوشہرہ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پر تعینات بھارتی فوج نے حدود کی خلاف ورزی کرنے والی پاکستان کے زیرِ انتظام جموں و کشمیر (پی او جے کے) کی ایک 17 سالہ لڑکی کو حراست میں لے کر مقامی پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔
سرکاری ذرائع اور حکام سے موصولہ اطلاعات کے مطابق، یہ واقعہ نوشہرہ کے لام سیکٹر (Lam Sector) میں پیش آیا جہاں سرحد پر تعینات فوجی گشتی دستے (Army Patrol) نے ایک لڑکی کی مشتبہ نقل و حرکت دیکھی۔ وہ ایل او سی عبور کر کے بھارتی حدود کے اندر داخل ہو چکی تھی، جس پر فوج نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔
لڑکی کی شناخت پاکستان کے زیرِ انتظام جے کے، کی حیثیت سے
حراست میں لی گئی لڑکی کی شناخت سمیہ عظیم (Samiya Azeem) دختر محمد عظیم کے طور پر ہوئی ہے، جو پی او جے کے کے علاقہ خوئی رٹہ (Khuiretta) کی رہائشی بتائی جاتی ہے۔ فوجی حکام کی جانب سے کی گئی ابتدائی پوچھ گچھ کے بعد، لڑکی کو مزید تفتیش اور قانونی کارروائی کے لیے نوشہرہ پولیس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔
راستہ بھول کر لائن آف کنٹرول عبور کرلیا
پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ سمیہ عظیم سے پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری ہے۔ دورانِ تفتیش لڑکی نے مبینہ طور پر بتایا ہے کہ وہ جان بوجھ کر سرحد پار نہیں آئی بلکہ نادانستہ طور پر (غلطی سے) راستہ بھول کر لائن آف کنٹرول عبور کر کے اس طرف آ گئی تھی۔ سکیورٹی ایجنسیاں اس معاملے کی تمام زاویوں سے باریک بینی سے جانچ کر رہی ہیں۔
مزید تفصیلات کا انتظار ہے