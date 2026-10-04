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جموں سینٹرل جیل میں پاکستانی قیدی کی مشتبہ حالات میں موت، گردن پر پھندے کا نشان
جموں سینٹرل جیل میں پاکستانی قیدی کی مشتبہ حالات میں موت، گردن پر پھندے کا نشان
Published : October 4, 2026 at 1:25 PM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): جموں کے مضافات میں واقع ہائی سکیورٹی سینٹرل جیل کوٹ بھلوال میں قید ایک غیر ملکی قیدی اتوار کی صبح مشتبہ حالات میں ہلاک ہو گیا ہے۔ متوفی کی شناخت تقریباً 35 سے 36 سالہ شاہین عمران ولد غلام مرتضیٰ کے طور پر ہوئی ہے، جو پاکستان کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔ جیل ذرائع کے مطابق، اتوار کی صبح جب قیدی کی حالت بگڑی یا وہ بیرک میں بے ہوش پایا گیا، تو اسے فوری طور پر جیل انتظامیہ کی جانب سے گورنمنٹ میڈیکل کالج و ہسپتال (GMC) جموں لایا گیا۔ تاہم، ہسپتال پہنچنے پر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد اسے مردہ قرار دے دیا۔
گردن پر پھندے کا نشان اور موت کی مشتبہ وجوہات:ذرائع سے موصولہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، متوفی شاہین عمران کی گردن پر ایک گہرا نشان (Ligature Mark) پایا گیا ہے، جو پھندے کا معلوم ہوتا ہے۔ اس اہم سوراخ کے سامنے آنے کے بعد جیل کے اندر قیدی کی موت کے حالات شدید مشتبہ ہو گئے ہیں اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ خودکشی یا کسی بیرونی دباؤ کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ جیل کی بیرک کے اندر پیش آنے والے اس پراسرار واقعے کے بعد پولیس اور سکیورٹی ایجنسیوں نے الرٹ جاری کر دیا ہے، تاہم جموں پولیس کی جانب سے ابھی تک اس حساس معاملے پر کوئی باضابطہ یا تفصیلی بیان سامنے نہیں آیا ہے اور حکام کی جانب سے سرکاری مؤقف کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
قانونی کارروائی اور پوسٹ مارٹم کی تیاری:مقامی پولیس نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی جائے وقوعہ کا جائزہ لیا اور معاملے کی باقاعدہ قانونی کارروائی اور انکوائری کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ضابطے کے تحت کارروائی کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم اور دیگر ضروری طبی امتحانات کے لیے ہسپتال کے مردہ خانہ (Mortuary) منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ موت کی اصل اور حتمی وجہ کا تعین پوسٹ مارٹم کی تفصیلی رپورٹ آنے اور مجسٹریٹ لیول کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی واضح ہو سکے گا، جس کے بعد لاش کی واپسی کے لیے بھی سفارتی چینلز کے ذریعے کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔
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