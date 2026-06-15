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کپواڑہ میں ایل او سی کے قریب پاکستانی شہری کو حراست میں لیا گیا، تحقیقات جاری
مشتبہ شخص کو فوج اور جموں و کشمیر پولیس کے ایک مشترکہ آپریشن کے دوران حراست میں لیا گیا۔
Published : June 15, 2026 at 8:43 AM IST
سرینگر: ہندوستانی فوج نے ہفتے کے روز کہا کہ، شمالی کشمیر کے کپواڑہ ضلع کے سمری گاؤں کے قریب ایک پاکستانی شہری کو مبینہ طور پر مشکوک حالات میں لائن آف کنٹرول عبور کرنے کے بعد حراست میں لیا گیا۔
فوج کے مطابق اس شخص کو فوجیوں اور جموں و کشمیر پولیس نے مخصوص انٹیلی جنس معلومات کے بعد ایک مشترکہ آپریشن کے دوران حراست میں لیا۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، فوج کی چنار کور نے کہا، "مخصوص انٹیلی جنس ان پٹ کی بنیاد پر، الرٹ چنار واریئرز نے جموں و کشمیر پولیس کے ساتھ مشترکہ آپریشن میں، 12 جون 2026 کو سمری گاؤں، کپواڑہ کے قریب ایک پاکستانی شہری کو حراست میں لیا ہے، جس نے مشکوک حالات میں لائن آف کنٹرول کو عبور کیا تھا۔"
فوج کی چنار کور کی پوسٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ، "تیزی سے کام کرتے ہوئے، چوکس مشترکہ ٹیم نے شخص کو روکا اور کسی بھی ممکنہ حفاظتی خلاف ورزی کو بھی روکا۔"
فوج نے کہا کہ حراست میں لیے گئے شخص سے تفتیش جاری ہے۔ حکام اس سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں تاکہ اس کی دراندازی کے حالات کا تعین کیا جا سکے اور کسی ممکنہ روابط یا محرکات کا پتہ لگایا جا سکے۔
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