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جموں میں بین الاقوامی سرحد کے قریب پاکستانی شہری گرفتار
بی ایس ایف نے اسے حراست میں لینے کے بعد مقامی پولیس کے حوالے کر دیا ہے جہاں اس سے پوچھ گچھ جاری ہے۔
Published : November 21, 2026 at 11:17 AM IST
جموں (عامر تانترے): بارڈر سکیورٹی فورس (بی ایس ایف) کے الرٹ اہلکاروں نے آج جموں ضلع میں بین الاقوامی سرحد کے قریب ایک پاکستانی شہری کو حراست میں لے لیا۔ سکیورٹی حکام کے مطابق یہ کارروائی سرحدی نگرانی کے دوران عمل میں آئی۔
ایک اہلکار نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ بین الاقوامی سرحد کے ارنیا سیکٹر میں گشت پر مامور بی ایس ایف اہلکاروں نے مشکوک نقل و حرکت دیکھ کر فوری کارروائی کی اور مذکورہ شخص کو قابو کر لیا۔ گرفتار کیے گئے نوجوان کی شناخت بیس سالہ اولس راجہ ولد امداد حسین کے طور پر ہوئی ہے، جو پاکستان کے ضلع لیہ کی تحصیل کروڑ لعل عیسن کے علاقے جڑانوالی، ڈاک خانہ خاص، بستی گوکل کا رہائشی ہے۔
حکام نے مزید بتایا کہ ابتدائی کارروائی کے بعد اسے مزید تفتیش کے لیے مقامی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس وقت تھانہ ارنیا میں اس سے مسلسل پوچھ گچھ کی جا رہی ہے تاکہ سرحد پار کرنے کے محرکات کا پتہ لگایا جا سکے۔ اہلکاروں کے مطابق اس بات کے امکانات بھی موجود ہیں کہ نوجوان نے نادانستہ طور پر بین الاقوامی سرحد عبور کی ہو، تاہم معاملہ پاکستان سے جڑا ہونے کی وجہ سے حساس نوعیت کا ہے، اس لیے تمام پہلوؤں سے جانچ اور پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
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