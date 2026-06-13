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جموں و کشمیر: کپواڑہ میں ایل او سی کے قریب سے پاکستانی نوجوان گرفتار

جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب دراندازی کی کوشش کرنے والے ایک پاکستانی نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔

pakistani national apprehended near loc in kupwara investigation underway Urdu News
بھارت میں دراندازی کرنے والا پاکستانی نوجوان پکڑا گیا (X @ChinarcorpsIA)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 13, 2026 at 3:25 PM IST

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کپواڑہ (جموں و کشمیر): سکیورٹی فورسز نے ہفتہ کو جموں و کشمیر کے کپواڑہ ضلع کے سمری گاؤں کے قریب ایک پاکستانی شہری کو گرفتار کر لیا۔ حکام نے کہا کہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) سے ایک 19 سالہ نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار نوجوان کی شناخت اسد خان ولد جاں زیب خان کے نام سے ہوئی ہے جو مظفرآباد کا رہائشی ہے۔

یہ گرفتاری ہندوستانی فوج کے چنار واریئرز اور جموں و کشمیر پولیس کے مشترکہ آپریشن کا نتیجہ ہے جس کا کوڈ نام 'آپریشن سمری' ہے۔ حکام کے مطابق، مخصوص انٹیلی جنس ان پٹ کی بنیاد پر، ایک پاکستانی شہری نے مشکوک حالات میں لائن آف کنٹرول کو عبور کیا تھا۔

چنار واریئرز اور جموں و کشمیر پولیس کی مشترکہ کارروائی

تیزی سے کام کرتے ہوئے، چنار واریئرز اور جموں و کشمیر پولیس کی ایک چوکس مشترکہ ٹیم نے اس شخص کو پکڑا اور کسی بھی ممکنہ حفاظتی خلاف ورزی کو روکا۔ چنار کور نے ایکس کے ذریعے پوسٹ کیا، "تیزی سے کام کرتے ہوئے، چنار واریئرز اور جموں و کشمیر پولیس نے ایک پاکستانی شہری کو گرفتار کیا۔ پکڑے گئے دراندازی کرنے والے سے فی الحال تفتیش جاری ہے۔"

پاکستانی شہری سے بھارتی علاقے میں داخل ہونے کا مقصد معلوم کرنے کی کوشش

پولیس نوجوان کے لائن آف کنٹرول عبور کر کے بھارتی علاقے میں داخل ہونے کے حالات اور مقصد کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ افسر نے کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد مزید تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ واضح رہے کہ کپواڑہ سے پہلے بھی سرحدی باشندوں کی چوکسی کی وجہ سے سکیورٹی فورسز کئی بار دراندازوں کو پکڑ چکی ہیں۔ سکیورٹی ایجنسیاں اس بات کی بھی تحقیقات کر رہی ہیں کہ آیا اس نوجوان کا سرحد پار سے کام کرنے والے کسی گائیڈ یا مشکوک نیٹ ورک سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔

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TAGGED:

JAMMU KASHMIR
SECURITY BREACH
CHINAR WARRIORS
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