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جموں و کشمیر: کپواڑہ میں ایل او سی کے قریب سے پاکستانی نوجوان گرفتار
جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب دراندازی کی کوشش کرنے والے ایک پاکستانی نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
Published : June 13, 2026 at 3:25 PM IST
کپواڑہ (جموں و کشمیر): سکیورٹی فورسز نے ہفتہ کو جموں و کشمیر کے کپواڑہ ضلع کے سمری گاؤں کے قریب ایک پاکستانی شہری کو گرفتار کر لیا۔ حکام نے کہا کہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) سے ایک 19 سالہ نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار نوجوان کی شناخت اسد خان ولد جاں زیب خان کے نام سے ہوئی ہے جو مظفرآباد کا رہائشی ہے۔
یہ گرفتاری ہندوستانی فوج کے چنار واریئرز اور جموں و کشمیر پولیس کے مشترکہ آپریشن کا نتیجہ ہے جس کا کوڈ نام 'آپریشن سمری' ہے۔ حکام کے مطابق، مخصوص انٹیلی جنس ان پٹ کی بنیاد پر، ایک پاکستانی شہری نے مشکوک حالات میں لائن آف کنٹرول کو عبور کیا تھا۔
OP SIMRI, Kupwara— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) June 13, 2026
Based on specific intelligence input, alert #ChinarWarriors, in a joint operation with @JmuKmrPolice, apprehended a Pak National near Simri Village, Kupwara on 12 Jun 2026, who had crossed the Line of Control under suspicious circumstances. Acting swiftly, the… pic.twitter.com/NCpX0gUbta
چنار واریئرز اور جموں و کشمیر پولیس کی مشترکہ کارروائی
تیزی سے کام کرتے ہوئے، چنار واریئرز اور جموں و کشمیر پولیس کی ایک چوکس مشترکہ ٹیم نے اس شخص کو پکڑا اور کسی بھی ممکنہ حفاظتی خلاف ورزی کو روکا۔ چنار کور نے ایکس کے ذریعے پوسٹ کیا، "تیزی سے کام کرتے ہوئے، چنار واریئرز اور جموں و کشمیر پولیس نے ایک پاکستانی شہری کو گرفتار کیا۔ پکڑے گئے دراندازی کرنے والے سے فی الحال تفتیش جاری ہے۔"
پاکستانی شہری سے بھارتی علاقے میں داخل ہونے کا مقصد معلوم کرنے کی کوشش
پولیس نوجوان کے لائن آف کنٹرول عبور کر کے بھارتی علاقے میں داخل ہونے کے حالات اور مقصد کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ افسر نے کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد مزید تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ واضح رہے کہ کپواڑہ سے پہلے بھی سرحدی باشندوں کی چوکسی کی وجہ سے سکیورٹی فورسز کئی بار دراندازوں کو پکڑ چکی ہیں۔ سکیورٹی ایجنسیاں اس بات کی بھی تحقیقات کر رہی ہیں کہ آیا اس نوجوان کا سرحد پار سے کام کرنے والے کسی گائیڈ یا مشکوک نیٹ ورک سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔