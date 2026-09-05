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آپریشن اشدر میں مارا گیا لشکر طیبہ جنگجو پاکستانی شہری نکلا
وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں سکیورٹی فورسز نے کارروائی کے دوران لشکرِ طیبہ سے وابستہ پاکستانی جنگجو یاسر کو ڈھیر کر دیا۔
Published : September 5, 2026 at 3:05 PM IST
بڈگام: (محمد عارف وانی) جموں و کشمیر پولیس نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے اشدر گلی علاقے میں جاری آپریشن کے دوران مارے گئے جنگجو کی شناخت یاسر کے طور پر ہوئی ہے، جو پاکستانی شہری تھا اور کالعدم عسکری تنظیم لشکرِ طیبہ سے وابستہ تھا۔ پولیس کے مطابق، اشدر گلی آپریشن کے دوران جنگجو کو ڈھیر کرنے کے بعد اس کی شناخت کا عمل مکمل کیا گیا، جس میں اس کے پاکستانی شہری ہونے اور لشکرِ طیبہ سے وابستگی کی تصدیق ہوئی۔
جموں و کشمیر پولیس نے جمعہ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ کے ذریعے اس پیش رفت کی اطلاع دی۔ پولیس نے اپنی پوسٹ میں لکھا: 'آپ بھاگ سکتے ہیں لیکن چھپ نہیں سکتے!'۔ پولیس نے اس پیغام کے ساتھ آپریشن کے دوران مارے گئے جنگجو سے متعلق جانکاری بھی شیئر کیں۔
You Can Run But You Can't Hide !— J&K Police (@JmuKmrPolice) September 5, 2026
The terrorist neutralised, during Op Ashdar, has been identified as Yasir, a Pakistani national of Lashkar e Taiba.@HMOIndia @AmitShah @OfficeOfLGJandK @LokBhavanJandK @manojsinha_ @NorthernComd_IA@ChinarcorpsIA@AdgpArmedJK… pic.twitter.com/SG1leDj7X1
پولیس کا کہنا ہے کہ یاسر لشکرِ طیبہ سے وابستہ ایک غیر ملکی جنگجو تھا، جسے سکیورٹی فورسز نے اشدر گلی میں شروع کیے گئے انسدادِ عسکریت پسندی آپریشن کے دوران ہلاک کیا۔ کارروائی کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن اور دیگر متعلقہ کارروائیاں جاری رہیں۔
حکام کے مطابق، جموں و کشمیر میں حالیہ عرصے کے دوران غیر ملکی جنگجوؤں کے خلاف انسدادِ عسکریت پسندی کی کارروائیوں میں تیزی لائی گئی ہے۔ سکیورٹی ایجنسیاں جنگجوؤں کی موجودگی، نقل و حرکت اور ممکنہ ٹھکانوں کے بارے میں ملنے والی انٹیلی جنس معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں انجام دے رہی ہیں۔
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پولیس نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں مرکزی وزارتِ داخلہ، مرکزی وزیرِ داخلہ امت شاہ اور جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کے دفتر کو بھی ٹیگ کیا ہے۔
قابلِ ذکر ہے کہ اشدر گلی علاقے میں شروع ہونے والی کارروائی کے دوران سکیورٹی فورسز نے ایک جنگجو کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے قبضے سے ایک اے کے رائفل اور دیگر جنگی سازوسامان بھی برآمد کرنے کی اطلاع دی تھی۔ حکام کے مطابق، علاقے میں تلاشی مہم جاری رکھی گئی تاکہ کسی اور جنگجو یا مشتبہ مواد کی موجودگی کا پتہ لگایا جا سکے۔
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