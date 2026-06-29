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پونچھ: ایل او سی عبور کر کے بھارتی حدود میں داخل ہونے والا پاکستانی شہری گرفتار
گرفتار شخص کی شناخت ریئس خان ولد محمد یعقوب ساکن تروٹی گاؤں، ضلع حویلی، پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے طور پر ہوئی ہے۔
Published : June 29, 2026 at 6:59 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ میں لائن آف کنٹرول عبور کر کے بھارتی حدود میں داخل ہونے والے ایک اور پاکستانی شہری کو بھارتی فوج نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ رواں ماہ پونچھ ضلع میں پیش آنے والا اس نوعیت کا تیسرا واقعہ ہے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق اتوار کو بالاکوٹ سیکٹر میں بھارتی فوج کے اہلکاروں نے ایل او سی عبور کر کے بھارتی علاقے میں داخل ہونے والے 31 سالہ پاکستانی شہری ریئس خان کو حراست میں لے لیا۔ گرفتار شخص کی شناخت ریئس خان ولد محمد یعقوب خان ساکن تروٹی گاؤں، تحصیل تتری نوٹ، ضلع حویلی، پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے طور پر ہوئی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی تلاشی کے دوران ریئس خان کے قبضے سے کوئی مشتبہ یا قابل اعتراض سامان برآمد نہیں ہوا۔ تاہم سکیورٹی ایجنسیاں اس سے پوچھ گچھ کر رہی ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس نے کس مقصد کے تحت ایل او سی عبور کی اور آیا بھارتی خطے میں اس کے کسی سے رابطے ہے یا اس کا کوئی مخصوص منصوبہ تو نہیں تھا۔
یہ رواں ماہ پونچھ ضلع میں اس نوعیت کا تیسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل گزشتہ جمعہ کو محمد سجاد 26 سالہ نامی ایک اور پاکستانی شہری کو کرشنا گھاٹی سیکٹر کے گلپور علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے 9 جون کو جاوید علی (14) نام کے ایک کم عمر لڑکے کو بھی ایل او سی عبور کرنے کے بعد بھارتی فورسز نے حراست میں لیا تھا، جسے ایک ہفتے بعد پاکستان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔