جموں میں پاکستانی ڈرون سے گرائی گئی 12 کروڑ روپے کی ہیروئن بازیاب
برآمد شدہ پیکٹوں میں تقریباً دو کلو ہیروئن ہے جس کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت 12 کروڑ روپے ہے۔
By PTI
Published : March 12, 2026 at 2:08 PM IST
جموں: حکام نے جمعرات کو بتایا کہ، جموں میں بین الاقوامی سرحد کے قریب پاکستانی ڈرون کے ذریعے 12 کروڑ روپے کی تقریباً دو کلو گرام ہیروئن برآمد کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بازیابی جموں پولیس اور 101 بٹالین بی ایس ایف نے بدھ کی رات دیر گئے بشنہ علاقے کے بہادر پورہ گاؤں میں ایک زرعی زمین سے کی ہے۔
پولیس نے کہا، "مشکوک ڈرون گرنے سے متعلق معلومات پر کارروائی کرتے ہوئے، ایک تلاشی آپریشن شروع کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک رسی اور ہک کے ساتھ جڑا ایک بیگ برآمد ہوا جس میں ہیروئن کے چھوٹے پیکٹ تھے۔"
پولیس نے اس بازیابی کو انسداد منشیات کی اسمگلنگ کے محاذ پر ایک اہم کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ علاقہ بین الاقوامی سرحد سے محض چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔
انہوں نے بتایا کہ برآمد شدہ پیکٹوں میں تقریباً دو کلو ہیروئن ہے جس کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت 12 کروڑ روپے ہے۔
این ڈی پی ایس ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت بشنہ پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا ہے، اور اس کے لنک کا پتہ لگانے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے۔
پولیس نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی سرحد کے قریب رہنے والوں سمیت تمام شہریوں پر منشیات کی غیر قانونی سرگرمیوں سے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات کو شیئر کرنے کی اپیل کی۔
