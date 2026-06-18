جموں کشمیر میں سرچ آپریشن کے دوران پاکستانی کرنسی برآمد، تحقیقات شروع

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جموں کشمیر میں سرچ آپریشن کے دوران پاکستانی کرنسی برآمد، تحقیقات شروع
سیکورٹی ایجنسیز کو کرنسی کے علاوہ ہاتھ سے لکھی ایک پرچی بھی ملی ہے جس پر پاکستان کے کئی موبائل فون نمبرز درج ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 18, 2026 at 2:52 PM IST
جموں : جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ کے مینڈھر علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کے دوران پاکستانی کرنسی نوٹ اور پاکستانی موبائل فون نمبرز پر مشتمل ایک پرچی برآمد کی ہے، جس کے بعد معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔
پولیس ذرائع کے مطابق 118 ٹیریٹوریل آرمی کی روڈ اوپننگ پارٹی نے قومی شاہراہ 144A پر بھٹا دُوریاں نامی علاقے کے نزدیک ایریا ڈومینیشن اور تلاشی مہم چلائی۔ اس دوران اہلکاروں کو پاکستانی کرنسی کے چند نوٹ اور ایک ہاتھ سے لکھی گئی پرچی ملی، جس پر متعدد پاکستانی موبائل فون نمبرز درج تھے۔ برآمد شدہ مواد کو سیکیورٹی فورسز نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور اس کا تفصیلی تجزیہ کیا جا رہا ہے۔
پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اشیاء وہاں کیسے پہنچیں؟ اور آیا ان کا تعلق کسی سرحد پار سرگرمی، دراندازی یا دیگر سیکیورٹی معاملات سے تو نہیں۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر کے سرحدی علاقوں بشمول لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بارڈر کے نزدیکی علاقوں بشمول پونچھ، راجوری، جموں اور کٹھوعہ میں سرچ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز کو ماضی میں بھی منشیات، ہتھیاروں، لٹریچر سمیت اس طرح کی اشیاء موصول ہوئی ہیں۔
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