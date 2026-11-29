ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لائن آف کنٹرول عبور کرنے والے پاکستانی شہری کو میڈیکل چیک اپ کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا
پونچھ کے کھڑی کرماڑہ سیکٹر سے گرفتار ملزم کا تعلق پی او کے، کے علاقے عباس پور سے ہے؛ ایجنسیاں تفتیش جاری رکھے ہوئے ہیں۔
Published : November 29, 2026 at 4:21 PM IST
پونچھ، جموں وکشمیر (بھوپندر سنگھ): جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ کے کھڑی کرماڑہ سیکٹر میں رنگڑ نالے کے راستے ہفتے کی دیر شام لائن آف کنٹرول (ایل او سی) عبور کر کے ہندوستانی حدود میں داخل ہونے والے ایک پاکستانی شہری کو ہندوستانی فوج کے جوانوں نے گرفتار کر لیا۔ فوج کی جانب سے رات بھر کی گئی سخت پوچھ گچھ اور ضروری طبی معائنے کے بعد اتوار کی صبح اسے مزید قانونی کارروائی کے لیے پونچھ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ ہفتے کی دیر شام اس وقت پیش آیا، جب پونچھ ضلع کے کھڑی کرماڑہ سیکٹر میں رنگڑ نالے کے راستے ایک مشکوک شخص کو لائن آف کنٹرول عبور کر کے ہندوستانی علاقے میں داخل ہوتے دیکھا گیا۔ سرحد پر چوکس ہندوستانی فوج کے جوانوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے علاقے کا محاصرہ کیا اور درانداز کو گرفتار کر لیا۔
پوچھ گچھ کے دوران پاکستانی شہری نے کہا
حراست میں لینے کے بعد سکیورٹی فورسز نے اس سے ابتدائی تفتیش کی۔ پوچھ گچھ کے دوران پکڑے گئے پاکستانی شہری نے اپنی شناخت محمد جمیل ولد غلام حسین، ساکن محلہ ککوٹا، تحصیل عباس پور، پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر (پی او کے) کے طور پر بتائی ہے۔
مشکوک مقصد یا دہشت گردانہ سازش؟
فوج اور سکیورٹی ایجنسیوں کے افسران نے رات بھر اس سے گہری پوچھ گچھ کی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا وہ غلطی سے سرحد پار کر گیا تھا یا اس کے پیچھے کوئی مشکوک مقصد یا دہشت گردانہ سازش کارفرما ہے۔ تفتیش کا عمل مکمل ہونے کے بعد اتوار کی صبح فوج کے جوان اسے پونچھ میں واقع راجہ سکھ دیو سنگھ ڈسٹرکٹ اسپتال لے گئے، جہاں اس کا مکمل طبی معائنہ کرایا گیا۔
طبی معائنہ مکمل ہونے کے بعد فوج نے مذکورہ شخص کو پونچھ پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق معاملے کی حساسیت کے پیشِ نظر اس سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔