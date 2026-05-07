پاکستان نے لداخ کے کمسن بچے کی لاش واپس کی
دریا میں بہہ جانے والے لداخ کے کمسن بچے کی لاش کو پاکستانی حکام نے کشمیر میں ایک کراسنگ پوائنٹ پر لوٹائی۔
Published : May 7, 2026 at 1:18 PM IST
سرینگر: لداخ کے ہندرمَن علاقے میں دریائے سورو میں غرقاب ہوئے چھ سالہ بچے کی لاش ایک ماہ سے زائد عرصے کے بعد بدھ کو اُس وقت گھر واپس پہنچی، جب اسے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) میں دریا سے بازیاب کیا گیا۔ لاش کی حوالگی شمالی کشمیر کے ٹیٹوال پل پر کی گئی۔ 'ٹیٹوال' کشمیر کے منقسم حصوں کے درمیان سفر کو یقینی بنانے کے لیے ضلع کپوارہ میں بنائی گئی ایک گزرگاہ ہے۔
اگرچہ 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد بھارت اور پاکستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہونے پر یہ پل آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا، تاہم لاش کی واپسی کے لیے اسے منگل کو عارضی طور پر دوبارہ کھولا گیا۔
لداخ پولیس کے ایک سینئر افسر نے تصدیق کی کہ منگل کو ٹیٹوال پل پر پی او کے حکام سے لاش وصول کی گئی۔ بدھ کی صبح لاش کو ہندرمَن میں آخری رسومات کی انجام دہی کے لیے لواحقین کے حوالہ کیا گیا۔
آفیسر نے بتایا کہ 20 مارچ کو متوفی بچہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ دونوں دریا میں ڈوب گئے۔ واقعے کے فوراً بعد ایک بچے کی لاش برآمد کر لی گئی تھی، جبکہ دوسری لاش پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے پی او کے کے بلتستان علاقے تک پہنچ گئی۔
ابتدائی طور پر پولیس نے اس معاملے میں کرگل پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر نمبر 9/2026 کے تحت گمشدگی کی رپورٹ درج کی تھی۔ یہ پولیس اسٹیشن اُس مقام سے تقریباً دس کلومیٹر دور ہے جہاں دونوں بچے غرقاب ہوئے تھے۔ ایک اور افسر نے بتایا، "معاملہ اعلیٰ حکام کے ساتھ اٹھایا گیا، جس کے بعد سرحد کے اُس پار سے لاش برآمد کی گئی۔"
بھارتی وزارت خارجہ کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھانے والے کرگل کے سیاسی رہنما سجاد کرگلی نے کہا کہ "اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دریا میں بہہ کر دوسری جانب پہنچنے والی لاشیں واپس نہیں لوٹتیں۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال بھی کئی لاشیں لائن آف کنٹرول پار کر کے پی او کے کے خرمنگ علاقے تک پہنچ گئی تھیں، جنہیں وہیں دفن کرنا پڑا۔ انہوں نے دونوں ممالک سے ہندرمَن میں ایک "ایکسچینج پوائنٹ" قائم کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ ایسے واقعات میں لاشوں کی واپسی ممکن بنائی جا سکے۔
کرگلی نے کہا: "مرنے والوں کو بھی عزت ملنی چاہیے۔ انسانیت کو دشمنی پر غالب آنا ہوگا۔ ماضی میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جہاں خرمنگ میں ملنے والی لاشوں کو واپسی کا کوئی نظام نہ ہونے کی وجہ سے وہیں دفن کرنا پڑا۔"
