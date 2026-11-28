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بہتر تعلقات کے لیے پاکستان دہشت گردی روکے، جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال ہونا چاہیے: اٹھاولے
جموں وکشمیر کو ریاست کا درجہ ملنا چاہیے۔ پارلیمنٹ میں وزیر داخلہ نے اس کا وعدہ کیا۔ یہاں کے لوگ اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔
Published : November 28, 2026 at 2:06 PM IST
سرینگر: مرکزی وزیر مملکت برائے سماجی انصاف و تفویضِ اختیارات رام داس اٹھاولے نے ہفتہ کے روز کہا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی نے جموں و کشمیر میں ترقی کی نئی راہ ہموار کی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ خطے میں سیاحوں کی آمد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور یہاں ماضی میں پایا جانے والا خوف ختم ہو گیا ہے۔
سرینگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اٹھاولے نے کہا کہ مرکزی حکومت جموں و کشمیر کی ہمہ جہت ترقی کے لیے پُرعزم ہے اور مناسب وقت پر ریاست کا درجہ بحال کر دیا جائے گا، جیسا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پارلیمنٹ میں وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا، "جموں و کشمیر کے عوام کو ریاست کا درجہ ملنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کے ایوان میں وزیر داخلہ نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ یہاں کے لوگ اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حکومت مناسب وقت پر اسے بحال کرے گی اور عوام کو انصاف فراہم کرے گی۔"
آرٹیکل 370 کی منسوخی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے مرکز کے زیرِ انتظام علاقے میں ترقی کے بے شمار مواقع پیدا ہوئے ہیں، اور سیاحوں کی ریکارڈ آمد خطے کی بدلتی ہوئی مثبت صورتحال کی عکاسی کرتی ہے۔
پاک بھارت تعلقات اور پی او جے کے کی صورتحال پر مؤقف
بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے حوالے سے اٹھاولے نے کہا کہ جموں و کشمیر کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انہوں نے پاکستان کے زیرِ قبضہ جموں و کشمیر (PoJK) میں عوام کے احتجاج پر تشویش کا اظہار کیا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے چاہئیں اور سرحد پار سے دراندازی اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کو فوری طور پر روکنا چاہیے۔ مسلسل دراندازی کو دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی ایک بڑی وجہ قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا، "بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے دہشت گردانہ سرگرمیاں بند ہوں۔ اس کے بعد جموں و کشمیر کے بارے میں دیکھیں گے۔ امن قائم کر کے پاکستان اپنی معاشی ترقی کو بہتر بنا سکتا ہے۔"
حد بندی اور خواتین ریزرویشن بل پر اپوزیشن سے حمایت کی اپیل
حد بندی (ڈیلی میٹیشن) اور خواتین کے ریزرویشن سے متعلق مجوزہ بلوں کے بارے میں مرکزی وزیر نے کہا کہ حکومت یہ قانون سازی متعارف کرانے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور انہوں نے کانگریس اور نیشنل کانفرنس سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں سے اس کی حمایت کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے بتایا کہ مجوزہ قانون سازی کے تحت پارلیمانی نشستوں کی کل تعداد بڑھا کر 850 کرنے کی تجویز ہے، جن میں سے 273 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص ہوں گی۔
اٹھاولے نے کہا، "ہم نے پوری تیاری کر لی ہے۔ ہم دو تہائی اکثریت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم کانگریس، نیشنل کانفرنس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوں کو منظور کرانے میں مدد کریں۔ بل کی مخالفت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ مودی جی کا ایک انقلابی بل ہے۔"
شرد پوار کو این ڈی اے میں شمولیت کی دعوت اور ثالثی کی پیشکش
اٹھاولے نے ان خبروں کا بھی خیرمقدم کیا کہ شرد پوار کی قیادت والا نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (NCP) دھڑا مجوزہ بلوں کی حمایت کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی پوار پر زور دیا کہ وہ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (NDA) میں شامل ہونے پر غور کریں۔ انہوں نے کہا، "میں اس پر شرد پوار کا خیرمقدم کرتا ہوں اور انہیں مبارک باد دیتا ہوں۔ لیکن میں ان سے کہہ رہا تھا کہ اگر وہ 2019 میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے تو شاید 2022 تک این ڈی اے کے ساتھ مل کر وہ اور سپریہ سولے اہم عہدوں پر فائز ہو سکتے تھے، اور سپریہ سولے کابینہ وزیر بن سکتی تھیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ پوار کے حلقے کے رہنماؤں کے ساتھ ان کے خوشگوار تعلقات رہے ہیں اور وہ دونوں فریقوں کو قریب لانے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ان کے بقول، "میں نے ہمیشہ ثالث کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے حلقے میں میرے اچھے دوست ہیں، اور انہوں نے لوک سبھا میں مجھے ان سے ملانے کی تین بار کوشش کی ہے۔ میں یقینی طور پر اپنی کوشش جاری رکھوں گا۔"
ممبئی فلم انڈسٹری کی سیکیورٹی اور لارنس بشنوئی گینگ کے خلاف کارروائی
ممبئی میں فلم انڈسٹری کی شخصیات کو نشانہ بنانے والے حملوں کے بعد پیدا ہونے والے سیکیورٹی خدشات پر اٹھاولے نے کہا کہ عام شہریوں کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں ہے، لیکن فلم انڈسٹری سے وابستہ افراد کو مضبوط تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فلمی شخصیات کو مکمل سیکیورٹی دینے اور مزید حملوں کو روکنے کے لیے سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس لارنس بشنوئی سے وابستہ گینگ کے خلاف مؤثر کارروائی کر رہی ہے۔
جموں و کشمیر میں مرکزی فلاحی اسکیموں کی پیش رفت (نومبر 2026 تک کے اعداد و شمار)
پریس کانفرنس کے دوران وزیر موصوف نے 'قومی اور جموں و کشمیر پر پردھان منتری فلیگ شپ اسکیمیں' کے عنوان سے ایک دستاویز بھی جاری کی، جس میں نومبر 2026 تک کے اعداد و شمار شامل ہیں۔ اٹھاولے نے بتایا کہ حکومت فلاحی اقدامات کے ذریعے مالی شمولیت، صحت، رہائش اور معاشی تفویضِ اختیارات پر توجہ دے رہی ہے۔ دستاویز کے مطابق جموں و کشمیر میں اہم اسکیموں کی صورتحال درج ذیل ہے:
پردھان منتری جن دھن یوجنا: اس کے تحت 24.78 لاکھ بینک کھاتے کھولے گئے ہیں اور 1,851.19 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔
پردھان منتری مدرا یوجنا: مستفیدین کو 26.58 لاکھ قرضے فراہم کیے گئے جن کی مجموعی مالیت 57,641.85 کروڑ روپے رہی۔ وزیر نے بتایا کہ 2015 میں شروع ہونے والی اس اسکیم کے تحت بغیر ضمانت قرض کی زیادہ سے زیادہ حد 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔
آیوشمان بھارت یوجنا: اس اسکیم سے 23.09 لاکھ افراد مستفید ہوئے ہیں اور اس کے تحت 4,300.18 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ اہل خاندانوں کو سالانہ 5 لاکھ روپے تک کا مفت علاج (ہیلتھ کوریج) ملتا ہے۔
پردھان منتری آواس یوجنا: دیہی حصے کے تحت تقریباً 3.27 لاکھ مکانات کی تعمیر کے لیے 3,903.75 کروڑ روپے، جب کہ شہری حصے کے تحت 35,245 مکانات کے لیے 586 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔
پردھان منتری اجولا اور اجالا (UJALA) اسکیمیں: اجولا یوجنا کے تحت 12.79 لاکھ مفت گیس کنکشن الاٹ کیے گئے ہیں، جب کہ اجالا اسکیم کے تحت 59.41 کروڑ روپے کی لاگت سے 84.86 لاکھ ایل ای ڈی بلب تقسیم کیے گئے ہیں۔
وادی میں آر پی آئی (RPI) کی توسیع اور تنظیمی سرگرمیاں
اپنی جماعت ریپبلکن پارٹی آف انڈیا (RPI) کے بارے میں بات کرتے ہوئے اٹھاولے نے کہا کہ پارٹی بابا صاحب ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے نظریے پر گامزن ہے اور تمام برادریوں کے لیے سماجی و معاشی مساوات، انصاف اور مساوی حقوق کے لیے پُرعزم ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ پارٹی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت اور ترقیاتی ایجنڈے کی حمایت میں 2014 میں این ڈی اے (NDA) میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اٹھاولے نے بتایا کہ منظور خان پارٹی کی جموں و کشمیر اکائی کی سربراہی کر رہے ہیں اور پورے مرکز کے زیرِ انتظام علاقے میں اس کی تنظیمی موجودگی کو وسعت دینے کی کوششیں تیزی سے جاری ہیں۔