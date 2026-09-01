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عمران خان اور ان کی اہلیہ کو قید تنہائی میں نہ رکھیں، پاکستان ہائی کورٹ نے جیل حکام کو دی ہدایت
عدالت نے یہ بھی ہدایت کی کہ خان کے اہل خانہ کو جیل کے قوانین کے مطابق ان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔
Published : September 1, 2026 at 3:42 PM IST
اسلام آباد: پاکستانی کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے منگل کو جیل حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو قید تنہائی میں نہ رکھا جائے۔
73 سالہ کرکٹر سے سیاست دان بنے عمران خان اور ان کی اہلیہ اس وقت راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید ہیں، جو کرپشن اور متعلقہ مقدمات میں طویل سزا کاٹ رہے ہیں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے فیصلہ سنایا، یہ فیصلہ خان اور ان کی اہلیہ کی مبینہ قید تنہائی کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کے لیے موزوں پایا۔
عدالت نے یہ بھی ہدایت کی کہ خان کے اہل خانہ کو جیل کے قوانین کے مطابق ان سے ملنے کی اجازت دی جائے اور حکام کو حکم دیا کہ وہ خان اور ان کے بیٹوں کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کا بندوبست کریں۔
آئی ایچ سی نے اڈیالہ جیل حکام کو ہدایت کی کہ خان کو روزانہ اخبارات اور کتابیں فراہم کی جائیں اور جیل کے قوانین کے مطابق طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کو ہدایت کی گئی کہ وہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں اور 15 دن میں تعمیل رپورٹ پیش کریں۔
جسٹس سومرو نے 6 اگست کو خان کی بہن علیمہ خانم اور بی بی کی بیٹی مبشرہ خاور مانیکا کی جانب سے ان کی مبینہ قید تنہائی کو چیلنج کرنے کے لیے الگ الگ دائر درخواستوں پر اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔
خان اگست 2023 سے جیل میں ہیں۔ سزا پانے کے بعد انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا۔ خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ یہ سیاسی وجوہات کی بناء پر کیا گیا۔
ان کے حامیوں اور رشتہ داروں نے بارہا الزام لگایا ہے کہ حکام نے انہیں اہل خانہ سے ملنے اور مناسب طبی امداد حاصل کرنے سے روکا ہے۔ حکومت نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔
بی بی کو پہلی بار 31 جنوری 2024 کو بدعنوانی کے ایک مقدمے میں سزا سنانے کے بعد جیل بھیج دیا گیا تھا اور تقریباً نو ماہ قید کاٹنے کے بعد اسی سال 24 اکتوبر کو انہیں ضمانت پر رہا کیا گیا تھا۔
انہیں 17 جنوری 2025 کو بدعنوانی سے متعلق ایک اور مقدمے میں سزا سنائے جانے کے بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا اور بدعنوانی سے متعلق مقدمات میں اضافی سزائیں سنانے کے بعد اڈیالہ جیل میں نظر بند رہیں۔
ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق، علیحدہ طور پر، سپریم کورٹ نے پیر کو عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کی جانب سے 18 اگست کے اپنے سابق وزیر اعظم کو نجی اسپتال منتقل کرنے کے حکم کی مبینہ عدم تعمیل پر سرکاری افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی جلد سماعت کی درخواست مسترد کر دی۔
اس نے یہ درخواست سپریم کورٹ کی جانب سے اس کی پہلے کی توہین کی درخواست کی سماعت کے لیے 16 ستمبر مقرر کیے جانے کے بعد دائر کی تھی۔ 18 اگست کو سپریم کورٹ نے حکومت کو حکم دیا کہ خان کو نجی طور پر چلائے جانے والے شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے۔ یہ حکم ان کے خاندان اور حامیوں کی جانب سے ان کی صحت کے بارے میں مہینوں کے خدشات کے بعد دیا گیا، خاص طور پر اس سال کے شروع میں دریافت ہونے والی آنکھوں کے مسئلے کے بارے میں۔
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