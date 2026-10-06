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ارنیہ ڈرون ڈراپنگ کیس میں دو گرفتار، اٹلی ساختہ پستول، ہیروئن اور افیون برآمد
پولیس کے مطابق ابتدائی پوچھ گچھ کے دوران ملزمان نے مبینہ طور پر انکشاف کیا کہ انہیں ڈرون کے ذریعے دو کھیپیں موصول ہوئی تھیں۔
Published : October 6, 2026 at 3:30 PM IST
جموں(اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے ضلع جموں کے ارنیہ علاقے میں مبینہ ڈرون کے ذریعے منشیات اور اسلحہ پہنچانے کے معاملے میں پولیس نے دو افراد کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار افراد کے قبضے اور ان کی نشاندہی پر اٹلی ساختہ بیریٹا پستول، دو میگزین، چار زندہ کارتوس اور منشیات برآمد ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق دونوں گرفتاریاں پیر اور منگل کی درمیانی شب عمل میں لائی گئیں۔ گرفتار افراد کی شناخت تریوا کے رہائشی راہل کمار ولد رِشپال چند اور تلاہار کے رہائشی اجے کمار ولد منگل داس کے طور پر ہوئی ہے، پولیس نے بتایا کہ تفتیش کے دوران ایک بیریٹا پستول، دو میگزین، چار زندہ کارتوس، تقریباً 500 گرام ہیروئن اور 500 گرام افیون برآمد کی گئی۔
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پولیس کے مطابق ابتدائی پوچھ گچھ کے دوران ملزمان نے مبینہ طور پر انکشاف کیا کہ انہیں ڈرون کے ذریعے دو کھیپیں موصول ہوئی تھیں اور ان کے پاکستان میں موجود ہینڈلرز سے روابط تھے اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن ارنیہ میں ایف آئی آر نمبر 64/2026 درج کی گئی ہے۔ مقدمہ این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8، 21، 22 اور 29 اور آرمز ایکٹ کی دفعہ 3/25 کے تحت درج کیا گیا ہے۔پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔