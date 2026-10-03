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پی ایس او سے مبینہ تنازع پر ایم ایل اے پہلگام الطاف احمد وانی کا موقف، الزامات کی تردید
ایم ایل اے نے کہا کہ ان کا محرر گزشتہ تقریباً تین روز سےغیر حاضر تھا، ایس ایس پی سیکورٹی سے شکایت پہلےہی کی تھی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 3, 2026 at 9:34 AM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): جموں وکشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور پہلگام اسمبلی حلقہ کے رکنِ اسمبلی الطاف احمد وانی عرف الطاف کلو نے اپنے پرسنل سیکیورٹی آفیسر کے ساتھ مبینہ تنازع سے متعلق سامنے آنے والے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا اپنے ذاتی محرر کے ساتھ کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوا۔ الطاف احمد وانی پہلگام حلقے سے جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے موجودہ رکنِ اسمبلی ہیں۔
اپنے بیان میں ایم ایل اے نے کہا کہ ان کا ذاتی محرر گزشتہ تقریباً تین روز سے غیر حاضر تھا، جس سلسلے میں ایس ایس پی سیکورٹی سے شکایت پہلے ہی کی تھی۔ ان کے مطابق اسی معاملے کے تناظر میں ان کے ساتھ تعینات پی ایس او نے مبینہ طور پر ان کا گریبان پکڑا، تاہم انہوں نے پی ایس او کے ساتھ کسی قسم کی ہاتھا پائی نہیں کی۔الطاف احمد وانی نے واضح کیا کہ ان پر لگائے گئے الزامات درست نہیں ہیں اور وہ اپنے پی ایس او کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کرانے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس معاملے کے حوالے سے پہلے ہی ایس ایس پی سیکیورٹی کے علاوہ ایس پی اننت ناگ کو بھی آگاہ کیا تھا۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ ان کے مطابق پولیس نے پی ایس او کا سرکاری ہتھیار بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور معاملے کی چھان بین شروع کردی۔
ایم ایل اے نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پورے معاملے کی غیر جانب دارانہ اور مکمل تحقیقات کی جائیں تاکہ اصل حقائق سامنے آسکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کو واقعے سے متعلق تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا چاہیے اور جو بھی فریق قصوروار پایا جائے، اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔
الطاف احمد وانی نے مزید کہا کہ اگر تحقیقات کے دوران ان کے خلاف عائد الزامات درست ثابت ہوتے ہیں تو وہ قانون کے مطابق سزا کے مستحق ہوں گے۔ تاہم ان کے مطابق موجودہ صورتحال میں ضروری ہے کہ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قبل مکمل تحقیقات کی جائیں اور تمام متعلقہ فریقین کا مؤقف سنا جائے۔
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انہوں نے امید ظاہر کی کہ پولیس اس معاملے کی مکمل چھان بین کرے گی اور تحقیقات کی بنیاد پر حقیقت کو سامنے لایا جائے گا۔ ان کے مطابق معاملے میں قانون اور ضابطے کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا یک طرفہ تاثر کی گنجائش باقی نہ رہے۔ایم ایل اے کے بیان کے مطابق معاملہ اب پولیس کی تحقیقات کے مرحلے میں ہے، جبکہ واقعے سے متعلق حتمی حقائق تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی واضح ہوسکیں گے۔