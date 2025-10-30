ETV Bharat / jammu-and-kashmir
این آئی اے کی اجازت شرط: حملے کے بعد پہلگام کا گونڈولا منصوبہ تعطل کا شکار
پہلگام گونڈولا پروجیکٹ دہشت گردانہ حملے کے بعد سکیورٹی وجوہات کی بنا پر روک دیا گیا ہے۔ تعمیراتی کام کیلئے اب NIAکی منظوری ضروری ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 30, 2025 at 5:44 PM IST
پہلگام (میر اشفاق): وادی کشمیر میں سیاحت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لئے سرکار کی جانب سے سنجیدہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اسی سلسلہ کی ایک کڑی کے تحت معروف سیاحتی مقام پہلگام میں گنڈولا پروجیکٹ کے قیام کو منظوری دی گئی تھی، تاہم بائسرن میں دہشت گردانہ حملہ کے بعد یہ منصوبہ تعطل کا شکار ہوگیا ہے۔
تقریباً 120 کروڑ روپے کی لاگت کا یہ منصوبہ، رواں سال کے اوائل میں پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد سکیورٹی وجوہات کی بناء پر موخر کر دیا گیا تھا۔
حکام کا کہنا ہے کہ تعمیراتی کام کا آغاز نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کی منظوری کے بعد ہی ممکن ہوگا۔ اس بات کی جانکاری حالیہ دنوں اسمبلی سیشن کے دوران دی گئی۔
جموں و کشمیر حکومت نے ایوان میں بتایا کہ پہلگام میں مجوزہ گونڈولا(روپ وے) منصوبہ فی الحال روک دیا گیا ہے کیونکہ منصوبے پر کام کرنے والی ایجنسی کو،این آئی اے سے گراؤنڈ سروے اور تکنیکی مطالعات دوبارہ شروع کرنے کی اجازت درکار ہے۔
سیاحت کے وزیر نے ایوان کو آگاہ کیا کہ جموں کشمیر کیبل کار کارپوریشن (جے کے پی سی سی) نے منصوبے کے لیے ٹینڈرز کو حتمی شکل دے دی ہے اور ایک کنسلٹنٹ فرم کے ساتھ تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (ڈی پی آر) تیار کرنے اور متعلقہ کام کے لیے معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ تاہم، وزیر نے کہا کہ ’’یہ تمام عمل پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد عائد پابندیوں کے باعث رک گیا۔‘‘
انہوں نے بتایا کہ 1.4 کلومیٹر طویل روپ وے کا الائنمنٹ پہلے ہی طے کر لیا گیا ہے، جس کے مطابق اس کا نچلا اسٹیشن یاتری نواس کے قریب اور اوپری اسٹیشن بائسران کے مقام پر ہوگا۔
منصوبے کے لیے تقریباً 9.13 ہیکٹر زمین مختص کی گئی ہے جو محکمہ جنگلات کی ملکیت ہے۔ گونڈولا منصوبے کی تخمینہ لاگت 100 سے 120 کروڑ روپئے کے درمیان بتائی گئی ہے۔ حکام کے مطابق، منصوبہ مکمل ہونے کے بعد یہ نہ صرف سیاحوں کے لیے ایک بڑی سہولت فراہم کرے گا بلکہ علاقے میں روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کرے گا۔
انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جیسے ہی نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی(این آئی اے) کی طرف سے گرین سگنل ملتا ہے، منصوبے پر کام فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔
