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پہلگام میں بادل پھٹنے سے مکانات اور املاک کو بھاری نقصان، بجلی معطل، عوام محفوظ مقامات پر منتقل
انتظامیہ نے ہنگامی اقدامات کے تحت محکمہ فلڈ کنٹرول کی تکنیکی ٹیموں کو متاثرہ نالے کا معائنہ کرنے کے لیے روانہ کیا ہے۔
Published : July 12, 2026 at 1:48 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں ہفتہ کی شام بالائی علاقوں میں اچانک بادل پھٹنے کے باعث آنے والے شدید سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ اچانک آنے والے ریلے نے متعدد ہوٹلوں، گیسٹ ہاؤسز، ریستورانوں اور رہائشی مکانات کو اپنی زد میں لے لیا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب پہلگام میں سیاحوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور شری امرناتھ یاترا بھی جاری ہے۔
جنگلاتی علاقے آوورہ دہواتھو (Awoora-Dehwathu) کے کیچمنٹ ایریا میں مقامی نوعیت کے بادل پھٹنے کے نتیجے میں آوورہ نالہ میں اچانک شدید طغیانی آ گئی۔ پانی کا بہاؤ چند ہی لمحوں میں اس قدر بڑھ گیا کہ نالہ کنارے آباد علاقوں، تجارتی مراکز اور سیاحتی ہوٹلوں میں داخل ہو گیا، جس سے متعدد عمارتیں زیرِ آب آ گئیں۔
متاثر ہونے والے نمایاں ہوٹلوں میں دی پہلگام شور، دی پہلگام ڈیز، دی آئیڈل اور دی پہلگام اسٹیگ شامل ہیں، جہاں سیلابی پانی گراؤنڈ فلور تک داخل ہو گیا۔ کمروں، فرنیچر، برقی آلات اور دیگر قیمتی سامان کو نقصان پہنچا، جبکہ کئی دیگر ہوٹلوں، گیسٹ ہاؤسز اور نجی رہائش گاہوں میں بھی پانی داخل ہونے سے بھاری مالی نقصان ہوا ہے۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی ضلع انتظامیہ، جموں و کشمیر پولیس، ڈیزاسٹر ریسپانس ٹیموں، محکمہ ریونیو، فلڈ کنٹرول کے اہلکاروں اور مقامی رضاکاروں نے فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ متاثرہ ہوٹلوں اور رہائشی علاقوں میں موجود سیاحوں، مقامی افراد اور دیگر لوگوں کو احتیاطی طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ حکام کے مطابق ہفتہ کی رات دیر گئے تک کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، تاہم املاک کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ لگانے کا عمل جاری ہے۔
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انتظامیہ نے ہنگامی اقدامات کے تحت محکمہ فلڈ کنٹرول کی تکنیکی ٹیموں کو متاثرہ نالے کا معائنہ کرنے کے لیے روانہ کیا، جب کہ محکمہ ریونیو کے افسران نے متاثرہ مکانات، ہوٹلوں اور عوامی بنیادی ڈھانچے کے نقصانات کا زمینی سروے شروع کر دیا ہے تاکہ مکمل رپورٹ تیار کی جا سکے۔
سیلابی صورت حال کے پیش نظر برقی حادثات سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدام کے طور پر آوورہ، دہواتھو، لَڈی اور بٹکوٹ سمیت متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی عارضی طور پر معطل کر دی گئی۔ حکام نے بتایا کہ 11 کے وی فیڈرز بند کیے گئے تاکہ پانی جمع ہونے والے علاقوں میں کرنٹ لگنے جیسے کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے۔
یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب محکمہ موسمیات نے جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے شدید بارش، بادل پھٹنے اور پہاڑی علاقوں میں مقامی سطح پر اچانک سیلاب آنے کے خدشے کا پہلے ہی انتباہ جاری کیا تھا۔ انتظامیہ نے مقامی آبادی، سیاحوں اور شری امرناتھ یاترا کے زائرین سے اپیل کی ہے کہ خراب موسم کے دوران ندی نالوں، دریا کناروں اور سیلاب کے خطرے والے مقامات سے دور رہیں اور سرکاری ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔
حکام کے مطابق پانی کی سطح کم ہوتے ہی معمولات کی بحالی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں صفائی، بجلی کی بحالی اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے متعلقہ محکمے متحرک ہیں، جب کہ نقصانات کی مکمل رپورٹ موصول ہونے کے بعد متاثرہ افراد، ہوٹل مالکان اور رہائشیوں کو ضابطے کے مطابق امداد، معاوضہ اور بازآبادکاری فراہم کرنے کے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا۔
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