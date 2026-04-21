ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پہلگام حملہ: ایک سال بعد بھی سیاحت سنبھل نہ سکی
پہلگام دیشت گرد حملے کے ایک سال بعد بھی ہوٹل اور ریسٹورنٹ خالی ہیں اور سیاحتی شعبہ بحران سے دوچار ہے۔
Published : April 21, 2026 at 6:50 PM IST
سرینگر: پہلگام کے مہلک دہشت گرد حملے کے ایک سال بعد بھی جموں و کشمیر کی سیاحتی صنعت جیسے وقت میں تھم سی گئی ہے۔ پہلگام کی بائسرن چراگاہ - جہاں یہ حملہ ہوا تھا- کے قریب پہاڑوں کے دامن میں تعمیر گیسٹ ہاؤس حملے سے پہلے نہ صرف سیاحوں سے کھچا کھچ بھرا رہتا تھا بلکہ یہاں کے عملہ کو فرصت تک نہیں ملتی تھی۔ گزشتہ برس 22اپریل کو پہلگام دہشت گرد حملہ میں 25سیاح اور ایک مقامی گھوڑے بان مارے گئے تھے۔
گیسٹ ہاؤس کے مالک زبیر احمد حملہ سے قبل ان ایام کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں بات کرنے تک کا بھی وقت نہیں ملتا تھا، کیونکہ ٹور آپریٹرز کمروں کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر جھگڑتے کہ کبھی صفائی ستھرائی سے پہلے ہی اپنی بکنگ کر لیتے تھے۔ ماضی کے اُن ایام کی یادوں کی چمک آنکھوں میں لیے زبیر حسرت بھرے لہجے میں کہتے ہیں: "اب سب بدل گیا ہے۔ دو بکنگ کے بیچ کئی کئی دن تک ہوٹل خالی رہتا ہے۔"
گزشتہ ہفتے ایک بالی ووڈ فلم یونٹ کے قیام سے ہوٹل سیاحوں سے مکمل بھر گیا تھا، لیکن عام طور پر روزانہ صرف 2 سے 4 کمرے ہی بک ہوتے ہیں، اور بعض ایام ہوٹل پورا خالی بھی رہتا ہے۔
زبیر احمد کے مطابق: "ماضی کے مقابل میں کمروں کا کرایہ بھی آدھا کر دیا گیا ہے، اور بعض دن تو مجبوری میں انتہائی کم اور ناقابل یقین قیمت پر بھی کمرے کرایے پر دینے پڑتے ہیں، تاکہ ہم بھی مہمانوں کا دیدار کر سکیں۔"
سرکاری اعداد و شمار بھی اس بحران کی تصدیق کرتے ہیں۔ حملے سے پہلے پہلگام میں روزانہ 3000 سے 4500 سیاح وارد ہوتے تھے، جن میں ملکی اور غیر ملکی دونوں شامل تھے۔ لیکن اب صورتحال مکمل بدل چکی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے پاس دستیاب آفیشل ڈیٹا سے معلوم ہوتا ہے کہ مئی 2025 سے اپریل 2026 تک پہلگام میں 4,30,495 سیاح آئے، جو پچھلے برسوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ڈیٹا سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سیلانیوں کی سالانہ تعداد 10 لاکھ سے زیادہ تھی۔
چونکا دینے والے اعداد و شمار
سیاحوں کے وارد ہونے کا موازنہ جب اپریل 2025 سے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ حملے کے دن یعنی 22 اپریل تک اس ماہ (یعنی صرف 22دنوں میں) ہی 1.37 لاکھ سیاح یہاں آ چکے تھے۔ وہیں امسال جنوری سے اپریل 2026 تک صرف 2,54,930 سیاح آئے، جبکہ پچھلے سال اسی مدت (یعنی پہلے چاہ ماہ) میں یہ تعداد 4.63 لاکھ تھی۔
فروری 2026 میں صرف 5602 سیاح آئے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 94 فیصد کمی ہے۔
گزشتہ ایک برس سے جموں کشمیر خاص کر وادی کا سیاحتی شعبہ بحران کا شکار ہو گیا ہے۔ اگست 2019 میں دفعہ 370 کی تنسیخ کے بعد کشمیر میں گزشتہ تین دہائیوں میں سب سے زیادہ سیاح آئے تھے، جس سے لوگوں نے ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس بنانے میں سرمایہ کاری کی۔
پہلگام کے خوبصورت علاقے میں گزشتہ 14 برس سے ٹورزم سے وابستہ حمید مسعودی کہتے ہیں کہ ان کے چار ستارہ ہوٹل میں گزشتہ چھ سال کی سب سے کم بکنگ ہو رہی ہے۔ 30 کمروں میں سے اوسطاً صرف پانچ کمرے ہی روزانہ مہمانوں سے بھرے ہوتے ہیں۔
'ہوٹل زیادہ مہمان کم'
مسعودی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "2006 سے 2009 تک سیاح کم آتے تھے مگر ہوٹل بھی کم تھے۔ اب ہوٹل زیادہ ہیں اور مہمان کم، سب چند سیاحوں کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم اس دوران ہوٹل اور عملہ کا خرچ بھی پورا نہیں کر پاتے ہیں۔"
ماہرین کے مطابق، مہنگے ہوٹلوں کے کمرے جو پہلے 20 ہزار روپے سے بھی زیادہ میں سیاحوں کو دستیاب ہوتے تھے، وہ بھی ایڈوانس بکنگ کے ذریعے۔ وہیں کمرے اب بآسانی تقریباً 8000 روپے میں آسانی سے مل جاتے ہیں۔
مہاراشٹر سے آئی ایک گائیڈ انوپما جمدادے کا کہنا ہے کہ مارچ 2025 کے بعد سے ایک سال میں انہوں نے پہلگام میں واضح تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے۔ 30 سیاحوں کے گروپ کے ساتھ انہوں نے محسوس کیا کہ "کوئی بھی گھوڑے کی سواری نہیں کر رہا تھا، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں خوف باقی تھا۔"
مہمان نوازی کا اعتراف
انہوں نے کہا: "مجھے گروپ کو اعتماد میں لینا پڑا اور سفر کا بیمہ بھی فراہم کرنا پڑا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ اگر کچھ ہوا تو مقامی لوگ مدد کریں گے۔ سرینگر اور پہلگام دیکھنے کے بعد انہوں نے کشمیری مہمان نوازی کو بے مثال پایا۔"
