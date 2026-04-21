پہلگام حملہ اتحاد توڑنے کی سازش، کشمیریوں نے ہمیشہ دہشت گردی کو مسترد کیا، سنجے شرسات
شرسات نے ان الزامات کو مسترد کیا کہ عادل کے خاندان کے لیے گھر کی تعمیر کے پیچھے کوئی سیاسی مقصد ہے۔
Published : April 21, 2026 at 5:40 PM IST
اننت ناگ:(میر اشفاق) مہاراشٹر کے کابینی وزیر سنجے شرسات نے کہا ہے کہ پہلگام سانحہ کو ملک کے لوگ آج بھی فراموش نہیں کر پائے ہیں اور اس کا زخم عوام کے دلوں میں اب تک تازہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام دہشت گردی کے مکمل خاتمے کی خواہاں ہے۔ انہوں نے اپنے دورۂ وادی کا مقصد واضح کرتے ہوئے کہا کہ یہ دورہ سید عادل حسین شاہ کی قربانی کو خراجِ عقیدت پیش کرنے اور مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے کی جانب سے ان کے اہل خانہ کو گھر فراہم کرنے کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔
شرسات نے ان الزامات کو مسترد کیا کہ عادل کے خاندان کے لیے گھر کی تعمیر کے پیچھے کوئی سیاسی مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام صرف اور صرف ایک انسان دوست جذبے کے تحت کیا گیا ہے تاکہ اس نوجوان کی قربانی کو سراہا جا سکے جس نے سیاحوں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کی۔
انہوں نے مزید کہا کہ پہلگام واقعہ کا مقصد ہندو مسلم اتحاد کو نقصان پہنچانا تھا، تاہم کشمیری مسلمانوں نے ہمیشہ دہشت گردی کی مخالفت کی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کشمیری عوام کی بہادری اور انسان دوستی کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہاں کے لوگوں نے ہر مشکل وقت میں حوصلہ اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔
سیاسی قیاس آرائیوں پر ردعمل دیتے ہوئے شرسات نے واضح کیا کہ شیو سینا کا جموں و کشمیر میں انتخابات لڑنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سکیورٹی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلگام حملے میں کوئی سکیورٹی کوتاہی نہیں تھی اور فورسز مسلسل ملک کی حفاظت کے لیے مستعد ہیں۔
انہوں نے ملک بھر کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کشمیر کا رخ کریں، کیونکہ ایک واقعہ کی بنیاد پر یہاں نہ آنا دہشت گردوں کے حوصلے بلند کرنے کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر نہ صرف اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے بلکہ یہاں کے لوگ بھی بے حد مہمان نواز ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں آکر اس خوبصورتی سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔