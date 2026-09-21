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دھان کی فصل 120 دن کے بجائے اس بار پہلے تیار، موسمی تبدیلی یا زرعی عوامل؟
پلوامہ کے مختلف نشیبی علاقوں میں رواں سیزن کے دوران دھان کی کٹائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔
Published : September 21, 2026 at 4:01 PM IST
پلوامہ:(سید عادل مشتاق) کشمیر کے کئی علاقوں میں آج بھی دھان کی کاشت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ اگرچہ گزشتہ برسوں کے دوران دھان کے زیرِ کاشت رقبے میں کمی آئی ہے، تاہم وادی کے نشیبی علاقوں میں یہ فصل آج بھی ہزاروں کسان خاندانوں کے لیے آمدنی اور روزگار کا اہم ذریعہ ہے۔
ضلع پلوامہ کے مختلف نشیبی علاقوں میں رواں سیزن کے دوران دھان کی کٹائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ تاہم بعض کسانوں کا کہنا ہے کہ اس سال دھان کی فصل معمول کے مقابلے میں نسبتاً جلد تیار ہوئی ہے، جس نے انہیں حیرت کے ساتھ ساتھ تشویش میں بھی مبتلا کر دیا ہے۔
کسانوں کے مطابق عام طور پر دھان کی فصل پنیری کی منتقلی کے بعد تقریباً 120 دن یا اس سے زائد عرصے میں تیار ہوتی ہے، تاہم اس سال بعض علاقوں میں فصل نسبتاً جلد پک گئی اور اس کی کٹائی بھی معمول سے پہلے شروع کر دی گئی۔
پلوامہ کے ایک کسان ارشاد احمد نے بتایا کہ بعض کسانوں نے 10 ستمبر کے آس پاس دھان کی کٹائی شروع کر دی تھی، جس کے بعد انہوں نے بھی تقریباً 15 ستمبر سے اپنی فصل کی کٹائی شروع کی۔ ان کے مطابق ماضی میں پلوامہ کے پتلو علاقے میں کشمیری دھان کی کٹائی عموماً اکتوبر کے بعد شروع ہوتی تھی، تاہم اس سال صورتحال مختلف دکھائی دے رہی ہے۔
ارشاد احمد کے مطابق اس وقت تقریباً 10 سے 20 فیصد دھان مکمل طور پر تیار نہیں ہوا اور اس میں ابھی نمی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ زرعی ماہرین اور سائنس دانوں کو اس بات کا سائنسی جائزہ لینا چاہیے کہ رواں سال دھان کی فصل بعض علاقوں میں معمول سے پہلے کیوں تیار ہوئی۔
انہوں نے بتایا کہ ایس آر۔4 سمیت بعض اقسام بھی اس سال نسبتاً جلد تیار ہوئی ہیں، جبکہ ان میں پھول آنے کا مرحلہ بھی جولائی میں مکمل ہو گیا تھا۔ کسان کے مطابق موسمی حالات میں تبدیلی فصل کے جلد تیار ہونے کی ایک ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے، تاہم ان کے مشاہدے کے مطابق اس سال فصل تقریباً 20 دن پہلے تیار ہوئی ہے۔
ارشاد احمد نے مزید کہا کہ انہیں اس سال پیداوار میں کمی کا بھی خدشہ ہے۔ ان کے مطابق گزشتہ سال انہیں تقریباً چار کوئنٹل پیداوار حاصل ہوئی تھی، جبکہ اس سال ان کا اندازہ تقریباً ساڑھے تین کوئنٹل پیداوار کا ہے۔
دوسری جانب، کرشی وگیان کیندر پلوامہ کے سربراہ جاوید احمد نے دھان کی فصل کے دورانیے کے حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ عام طور پر پنیری کی منتقلی کے تقریباً 120 سے 125 دن بعد دھان کی فصل تیار ہوتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ بعض افراد کی جانب سے 80، 90 یا اس سے بھی کم دنوں میں فصل تیار ہونے کی بات کی جا رہی ہے، تاہم اس کی متعدد ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں اور ہر معاملے کو الگ سے سائنسی بنیادوں پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔
جاوید احمد کے مطابق موسمی حالات میں تبدیلی اور درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ فصل کے دورانیے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر نرسری قدرے زیادہ پختہ ہونے کے بعد کھیت میں منتقل کی گئی ہو تو یہ بھی فصل کے نسبتاً جلد تیار ہونے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس صورت میں پودا پہلے ہی نشوونما کے ایک مرحلے سے گزر چکا ہوتا ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ مجموعی طور پر دھان کی فصل پنیری کی منتقلی کے تقریباً 120 سے 125 دن بعد ہی تیار ہوتی ہے، اس لیے مختلف علاقوں میں فصل کے جلد تیار ہونے کے معاملے کی وجوہات کا باقاعدہ زرعی اور سائنسی جائزہ ضروری ہے۔
رواں سال دھان کی پیداوار کے حوالے سے جاوید احمد نے بتایا کہ بعض علاقوں میں فی ہیکٹر تقریباً 80 سے 85 کوئنٹل، کچھ علاقوں میں 90 کوئنٹل جبکہ بعض مقامات پر محکمہ کی جانب سے 100 کوئنٹل فی ہیکٹر تک پیداوار ریکارڈ کی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ کچھ علاقوں میں پیداوار نسبتاً کم بھی رہی ہے، جس کی ایک ممکنہ وجہ رواں سال کے موسمی حالات ہو سکتے ہیں۔ ان کے مطابق اس سال موسم نسبتاً زیادہ ابر آلود رہا اور بارشوں کا سلسلہ بھی جاری رہا، جس سے فصل کی پختگی اور پیداوار پر کسی حد تک اثر پڑنے کا امکان ہے۔
تاہم کے وی کے پلوامہ کے سربراہ کے مطابق مجموعی طور پر اب تک موصول ہونے والی معلومات اور رپورٹس تسلی بخش ہیں، اگرچہ بعض علاقوں میں پیداوار میں معمولی کمی ضرور دیکھنے میں آئی ہے۔
دھان کی فصل کے جلد تیار ہونے کے حوالے سے کسانوں کے مشاہدات اور زرعی ماہرین کی وضاحت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس رجحان کو صرف موسمیاتی تبدیلی سے جوڑنا درست نہیں ہوگا۔ بیج کی قسم، نرسری کی عمر، پنیری کی منتقلی کا وقت، درجہ حرارت، بارش اور دیگر زرعی عوامل بھی فصل کے دورانیے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔
کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر دھان کی فصل کے پکنے کے دورانیے میں یہ تبدیلی آئندہ برسوں میں بھی برقرار رہتی ہے تو اس کے فصلوں کے شیڈول اور زرعی منصوبہ بندی پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں متعلقہ زرعی اداروں کی جانب سے مختلف علاقوں میں فصل کے دورانیے، موسمی حالات اور پیداوار کا باقاعدہ سائنسی جائزہ نہ صرف اس رجحان کی اصل وجوہات سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے بلکہ کسانوں کو آئندہ کے لیے بہتر زرعی رہنمائی فراہم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگا۔