ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر پیس میکر 'اسکینڈل': ڈاکٹر معطل، تحقیقات شروع
جی ایم سی اننت ناگ کے کارڈیالوجی شعبہ میں مبینہ بےضابطبگی معاملے پر سکینہ ایتو نے تحقیقات شروع کیے جانے کی تصدیق کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 20, 2026 at 7:58 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 8:05 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): جموں کشمیر کی وزیر صحت و طبی تعلیم، سکینہ ایتو، نے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ کے شعبہ کارڈیالوجی میں مبینہ بے ضابطگیوں کے حوالے سے تحقیقات کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ متعلقہ ڈاکٹر کو تحقیقات مکمل ہونے تک معطل کر دیا گیا ہے۔
میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر صحت، سکینہ ایتو، نے کہا کہ محکمہ کی جانب سے انکوائری کا عمل پہلے ہی شروع کیا جا چکا ہے اور اب حتمی رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا: "ہم نے پہلے ہی انکوائری شروع کر دی ہے اور متعلقہ ڈاکٹر کو معطل کر دیا گیا ہے۔" سکینہ ایتو نے مزید کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے کسی نتیجے پر پہنچنا مناسب نہیں ہوگا۔ صحافیوں کی جانب سے معاملے کی تفصیلات طلب کیے جانے پر وزیر نے واضح کیا کہ: "تحقیقات مکمل ہونے دیں، ہم رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اور جو بھی قصوروار پایا جائے گا اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔
ادھر، محکمہ صحت و طبی تعلیم نے گورنمنٹ آرڈر نمبر 504-JK (HME) آف 2026 مورخہ 20 جون 2026 جاری کرتے ہوئے ڈاکٹر سید مقبول احمد شاہ، ایسوسی ایٹ پروفیسر کارڈیالوجی، جو فی الوقت جی ایم سی اننت ناگ میں تعینات تھے، کو ان کے طرز عمل کی تحقیقات مکمل ہونے تک فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔
سرکاری حکم نامے کے مطابق یہ معطلی جموں و کشمیر سول سروسز (درجہ بندی، کنٹرول اور اپیل) رولز 1956 کے رول 31 کے تحت عمل میں لائی گئی ہے۔ معطلی کے دوران مذکورہ افسر کو گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں کے دفتر کے ساتھ منسلک رکھا جائے گا۔ یہ حکم نامہ ایم راجو (آئی اے ایس)، کمشنر/سیکریٹری، محکمہ صحت و طبی تعلیم کی جانب سے جاری کیا گیا، جس کی نقول وزیر اعلیٰ دفتر، لیفٹیننٹ گورنر سیکریٹریٹ، جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ، اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی اور جی ایم سی اننت ناگ و جموں کے پرنسپلز سمیت متعلقہ حکام کو ارسال کی گئی ہیں۔
جی ایم سی اننت ناگ کے شعبہ کارڈیالوجی میں پیس میکر سے متعلق بے ضابطگیوں کے الزامات نے عوامی سطح پر تشویش کو جنم دیا ہے، جبکہ مریضوں اور سول سوسائٹی تنظیموں نے شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت نے صحت کے شعبے میں شفافیت اور جوابدہی کو یقینی بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ذمہ دار افراد کے خلاف سخت قانونی اور محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
یہ بھی پڑھیں: