پلوامہ میں تیز رفتار ڈمپر، ٹپروں سے عوام خوفزدہ، ’انتظامیہ خاموش‘
لوگوں کا الزام ہے ٹریفک قوانین کی لگاتار اور اتنے بڑے پیمانے پر خلاف ورزی حکام کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 25, 2025 at 6:23 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں اوور اسپیڈنگ کرنے والے ڈمپر اور ٹپر گاڑیوں نے مقامی رہائشیوں میں خوف و ہراس کی فضا قائم کر دی ہے۔ رہائشیوں کا دعویٰ ہے کہ ’’ان تیز رفتار گاڑیوں کی وجہ سے سڑکوں پر چلنا بھی غیر محفوظ ہو گیا ہے۔‘‘ جبکہ ’’انتظامیہ کی خاموشی‘‘ پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔
مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ پلوامہ - لاسی پورہ سڑک پر معدنیات لے جانے والے یہ ٹرک، ٹپر اور ڈمپر اکثر ہائی سیکیورٹی رجسٹریشن پلیٹس کے بغیر سڑکوں پر چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گاڑیاں نہ صرف ٹریفک قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہیں بلکہ عوام کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال رہی ہیں۔
پلوامہ - لاسی پورہ روڑ پر آباد درجنوں دیہات کے رہائشیوں نے بتایا کہ ’’ان گاڑیوں کی تیز رفتاری‘‘ سے وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ اسکول جانے والے بچوں کی جانوں کو سب سے زیادہ خطرہ لاحق رہتا ہے اور انتظامیہ کو فوری طور پر کارروائی کرنی چاہیے تاکہ عوام کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔
عام آدمی پارٹی (عآپ) سے وابستہ سیاسی کارکن فیاض احمد صوفی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ، ’’یہ خطرناک رجحان فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ انتظامیہ کو چاہیئے کہ قانون کے مطابق کارروائی کر کے ان غیر قانونی سرگرمیوں پر روک لگائے۔‘‘
مقامی باشندوں نے ضلع انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتےہوئے کہا کہ معدنیات کی غیر قانونی کان کنی اور نقل و حمل میں ملوث بیشتر گاڑیاں نہ صرف جان لیوا اوور اسپیڈنگ کرتی ہیں بلکہ بغیر ہائی سیکیورٹی رجسٹریشن پلیٹس کے بھی گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں تاکہ وہ آسانی سے قانون کی گرفت سے بچ سکیں۔
لوگوں کا الزام ہے کہ اس قدر ’غفلت‘ حکام کی نوٹس اور ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں اور عوام نے متعلقہ حکام سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ان گاڑیوں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے اور پلوامہ - لاسی پورہ روٹ کو عوام کے لیے محفوظ بنایا جائے۔
