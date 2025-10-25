ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پلوامہ میں تیز رفتار ڈمپر، ٹپروں سے عوام خوفزدہ، ’انتظامیہ خاموش‘

لوگوں کا الزام ہے ٹریفک قوانین کی لگاتار اور اتنے بڑے پیمانے پر خلاف ورزی حکام کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں۔

لاسی پورہ پلوامہ روڈ
لاسی پورہ پلوامہ روڈ (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 25, 2025 at 6:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں اوور اسپیڈنگ کرنے والے ڈمپر اور ٹپر گاڑیوں نے مقامی رہائشیوں میں خوف و ہراس کی فضا قائم کر دی ہے۔ رہائشیوں کا دعویٰ ہے کہ ’’ان تیز رفتار گاڑیوں کی وجہ سے سڑکوں پر چلنا بھی غیر محفوظ ہو گیا ہے۔‘‘ جبکہ ’’انتظامیہ کی خاموشی‘‘ پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔

لاسی پورہ پلوامہ روڈ پر اوور اسپیڈنگ سے عوام خوفزدہ (ای ٹی وی بھارت)

مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ پلوامہ - لاسی پورہ سڑک پر معدنیات لے جانے والے یہ ٹرک، ٹپر اور ڈمپر اکثر ہائی سیکیورٹی رجسٹریشن پلیٹس کے بغیر سڑکوں پر چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گاڑیاں نہ صرف ٹریفک قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہیں بلکہ عوام کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال رہی ہیں۔

پلوامہ - لاسی پورہ روڑ پر آباد درجنوں دیہات کے رہائشیوں نے بتایا کہ ’’ان گاڑیوں کی تیز رفتاری‘‘ سے وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ اسکول جانے والے بچوں کی جانوں کو سب سے زیادہ خطرہ لاحق رہتا ہے اور انتظامیہ کو فوری طور پر کارروائی کرنی چاہیے تاکہ عوام کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔

ا
عوام جان و مال کی حفاظت کے تئیں کافی فکر مند (ای ٹی وی بھارت)

عام آدمی پارٹی (عآپ) سے وابستہ سیاسی کارکن فیاض احمد صوفی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ، ’’یہ خطرناک رجحان فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ انتظامیہ کو چاہیئے کہ قانون کے مطابق کارروائی کر کے ان غیر قانونی سرگرمیوں پر روک لگائے۔‘‘

مقامی باشندوں نے ضلع انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتےہوئے کہا کہ معدنیات کی غیر قانونی کان کنی اور نقل و حمل میں ملوث بیشتر گاڑیاں نہ صرف جان لیوا اوور اسپیڈنگ کرتی ہیں بلکہ بغیر ہائی سیکیورٹی رجسٹریشن پلیٹس کے بھی گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں تاکہ وہ آسانی سے قانون کی گرفت سے بچ سکیں۔

لوگوں کا الزام ہے کہ اس قدر ’غفلت‘ حکام کی نوٹس اور ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں اور عوام نے متعلقہ حکام سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ان گاڑیوں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے اور پلوامہ - لاسی پورہ روٹ کو عوام کے لیے محفوظ بنایا جائے۔

ا
لوگوں نے حکام سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے (ای ٹی وی بھارت)

یہ بھی پڑھیں:

  1. انڈسٹریئل ایریا لاسی پورہ، پلوامہ کی سڑکیں خستہ حال

TAGGED:

LASI PORA PULWAMA ROAD
KASHMIR TIPPER DUMPER OVER SPEED
لاسی پورہ پلوامہ روڈ
PULWAMA OVERSPEEDING TIPPERS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.