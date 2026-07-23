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جموں کشمیر: رات بھر بارشوں کے سبب نچلے علاقوں میں پانی جمع، شاہراہیں بند، امرناتھ یاترا بدستور معطل
پلیس نے کہا کہ ''لوگ ٹریفک کنٹرول یونٹس سے سڑک کی تازہ ترین صورت حال کی تصدیق کرنے کے بعد ہی سفر کا آغاز کریں۔"
Published : July 23, 2026 at 11:24 AM IST
جموں/سرینگر: (محمد اشرف گنائی/میر فرحت مقبول): جموں و کشمیر میں رات بھر جاری رہنے والی بارش کی وجہ سے سرینگر-جموں قومی شاہراہ بند ہو گئی ہے، جب کہ 20 جولائی سے معطل امرناتھ یاترا بدستور بند ہے، اور حکام نے لوگوں کو ندی نالوں سے دور رہنے کی ہدایت دی ہے۔
سرینگر جموں قومی شاہراہ بند
ٹریفک پولیس کے مطابق، پوری شاہراہ پر مسلسل بارش کی وجہ سے رام بن اور ادھم پور کے درمیان کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور پتھر گرنے کے باعث جموں-سرینگر قومی شاہراہ گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند ہے۔
پولیس نے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ موسم میں بہتری آنے اور شاہراہ کو ٹریفک کے لیے محفوظ اور صاف قرار دیے جانے تک اس پر سفر کرنے سے گریز کریں۔
حکام کا کہنا ہے کہ کشتواڑ-سنتھن-اننت ناگ (NH-244)، سرینگر-سونمرگ-لیہہ، اور مغل روڈ پر ٹریفک کی اجازت سڑک کی تعمیر و دیکھ بھال کرنے والی کمپنیاں سڑک اور موسم کی صورت حال کا جائزہ لینے کے بعد دی جائے گی۔
پلیس نے کہا کہ "لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ٹریفک کنٹرول یونٹس سے سڑک کی تازہ ترین صورت حال کی تصدیق کرنے کے بعد ہی سفر کا آغاز کریں۔"
امرناتھ یاترا بدستور معطل
خراب موسم کی وجہ سے 20 جولائی سے امرناتھ یاترا اگلے احکامات تک بدستور معطل ہے۔ٹریفک پلیس کے مطابق، اسی امرناتھ یاتریوں کو لے جانے والی کسی بھی گاڑی کو جموں، ادھم پور، یا رام بن سے سرینگر کی طرف بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یاتریوں کو کشمیر کے بالتل، ننوان، پنتھہ چوک اور جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپوں میں ٹھہرایا گیا ہے۔
اگرچہ مسلسل بارش کے باعث جموں و کشمیر کے متعدد مقامات پر ناگہانی سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، تاہم کشمیر کے فلڈ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ نے وادی میں فی الحال سیلاب کے کسی بھی خطرے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دریائے جہلم میں پانی کی سطح بڑھ رہی ہے لیکن یہ خطرے کے نشان سے نیچے ہے۔ محکمے کا کہنا ہے کہ جہلم میں پانی کی سطح بڑھ رہی تھی لیکن اس کے معاون ندی نالوں میں صورتحال مستحکم ہو رہی ہے۔
خطہ وار بارشوں کا ریکارڈ
سرینگر میں انڈین میٹرولوجیکل سینٹر (محکمہ موسمیات) نے بتایا کہ گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جموں و کشمیر کے کئی علاقوں میں موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ بارش کٹھوعہ میں 153.4 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ سانبہ میں 133 ملی میٹر، ادھم پور میں 112.6 ملی میٹر، جموں میں 109.1 ملی میٹر، کٹرہ میں 149.9 ملی میٹر بارش ہوئی اسی طرح گلمرگ میں 90 ملی میٹر، بٹوت میں 81.7 ملی میٹر، پونچھ میں 51 ملی میٹر، رام بن میں 49 ملی میٹر، ریاسی میں 44.2 ملی میٹر اور راجوری میں 40.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی وادی کشمیر میں پہلگام میں 40.4 ملی میٹر، قاضی گنڈ میں 52.8 ملی میٹر، سری نگر میں 21.5 ملی میٹر اور گلمرگ میں 90 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔
نچلے علاقوں میں پانی جمع
گذشتہ تین روز سے جاری بارشوں کے باعث جہاں نچلے علاقوں میں پانی جمع ہونے کی صورت حال پیدا ہو گئی ہے، جب کہ درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات مرکز سرینگر کے مطابق بارشوں کا سلسلہ جمعرات کی دوپہر تک جاری رہ سکتا ہے۔
مسلسل بارش کے باعث کئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہوگیا ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور پتھر گرنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ دریاؤں، ندی نالوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے والے علاقوں سے دور رہیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔
بارشوں کی وجہ سے درجہ حرارت میں گراوٹ
بدھ کو جموں شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو معمول سے 8.7 ڈگری کم تھا، جب کہ کم سے کم درجہ حرارت 22.4 ڈگری سیلسیس رہا۔ بنی حال میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.2 اور کم سے کم 19.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ کٹرہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.6 اور کم سے کم 21 ڈگری سیلسیس رہا۔
وہیں سرینگر میں زیادہ سے زیادہ 20 اور کم سے کم 17.7 ڈگری، پہلگام میں 17.6 اور 14.5 ڈگری، جب کہ گلمرگ میں زیادہ سے زیادہ 14.8 اور کم سے کم 11.4 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔
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