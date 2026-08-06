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بوچھو ترال میں کنویں کے نزدیک زمین کھسکنے سے آبادی خوفزدہ
ایک جونیئر انجینئر نے بتایا کہ معاملہ نوٹس میں آتے ہی محکمہ متحرک ہو گیا ہے اور ٹیم نے جائے وقوع کا جائزہ لیا ہے۔
Published : August 6, 2026 at 1:40 PM IST
ترال: (شبیر بٹ) جموں و کشمیر کے ترال میں واقع بوچھو گاؤں میں محکمہ جل شکتی کے گراؤنڈ واٹر ونگ کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث ایک بند کنویں کے نزدیک زمین کھسکنے کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔
مقامی باشندوں نے الزام عائد کیا کہ تین سال قبل کھودے گئے اس کنویں کو محکمے نے بعد میں بند تو کر دیا تھا، لیکن اس کا پانی مسلسل لیک ہو رہا تھا۔ گذشتہ رات کنویں کے قریب اچانک تقریباً 20 فٹ زمین دھنس گئی، جس کے باعث آس پاس رہائش پذیر کئی خاندان خوف زدہ ہو کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔
بوچھو گاؤں کے ایک ذمہ دار شہری، عبدالغنی آہنگر نے میڈیا کو بتایا کہ "تین سال قبل یہاں کنواں کھودا گیا تھا، لیکن پانی کی وافر مقدار نکلنے کے بعد اسے بند کر دیا گیا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ محکمے نے کنواں تو بند کیا مگر پانی کی لیکیج بدستور جاری رہی۔ گذشتہ رات کنویں کے قریبی زمین اچانک دھنس گئی، جس سے اب نزدیکی بستی کے کئی خاندان شدید پریشان ہیں۔"
وہیں دیگر مقامی لوگوں نے بھی محکمے پر لاپرواہی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس غفلت کی وجہ سے مقامی آبادی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ انہوں نے اعلیٰ انتظامیہ سے اس معاملے میں فوری مداخلت کی مانگ کی ہے۔
دوسری جانب، گراؤنڈ واٹر ونگ کے ایک جونیئر انجینئر نے میڈیا کو بتایا کہ معاملہ نوٹس میں آتے ہی محکمہ متحرک ہو گیا ہے اور ٹیم نے جائے وقوع کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ محکمہ عوام کے تحفظ اور اس مسئلے کے حل کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔