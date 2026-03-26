ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر کی مجموعی ترقی جموں و کشمیر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ کا بنیادی مقصد، صدر شمیم احمد ٹھوکر
جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ کے پروگرام میں ضلع کے مختلف علاقوں سے پارٹی ورکرز نے شرکت کی۔
Published : March 26, 2026 at 5:29 PM IST
پلوامہ( سید عادل مشتاق): جموں و کشمیر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ نے پارٹی کے منشور کو عام کرنے اور لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں پارٹی کارکنان کی میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں اور عوام کو پارٹی کی جانب راغب کرنا ساتھ ہی پنچایتی انتخابات میں حصہ لے کر پارٹی کو زمینی سطح پر مضبوط کرنا ہے۔
پارٹی کے صدر شمیم احمد ٹھوکر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کا بنیادی مقصد جموں و کشمیر کی مجموعی ترقی ہے جس کے لیے پارٹی کام کرتی ہے اور کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے پنچایت سے لے کر پارلیمنٹ تک کے نمائندوں کو باکردار ہونا چاہیے جو پارٹی کا بنیادی مرکز رہے گا۔
مشرق وسطیٰ کی کشیدگی پر شمیم احمد ٹھوکر نے کہا کہ عالمی برادری کو آگے آنا چاہیے اور امن کے قیام کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہییں کیونکہ اس جنگ سے پوری دنیا میں منفی اثرات مرتب ہوں گے۔