جموں کشمیر میں ایک لاکھ سے زائد ڈیلی ویجرز رجسٹر، مستقلی کا معاملہ پیچیدہ قرار
حکومت نے اسمبلی میں کہا کہ ایک لاکھ سے زائد ڈیلی ویجرز کی مستقلی کا فیصلہ قانونی و مالی پہلوؤں سے جڑا حساس معاملہ ہے۔
Published : February 17, 2026 at 4:36 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں و کشمیر حکومت نے یو ٹی میں ایک لاکھ سے زائد ڈیلی ویجرز اور دیگر عارضی مزدوروں کے رجسٹرڈ ہونے کا انکشاف کیا ہے، جبکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کی مستقلی کے معاملہ ’’قانونی پیچیدگیوں اور معاشی و مالی معاملات سے جڑا‘‘ ہوا ہے۔
قانون ساز اسمبلی میں متعدد اراکین کے سوالات کے تحریری جواب میں این سی حکومت نے بتایا کہ ’’جموں و کشمیر میں مجموعی طور پر ایک لاکھ پانچ سو ایک (100501) ڈیلی ویجرز اور دیگر اقسام کے مزدور رجسٹر ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ تعداد محکمہ جل شکتی، آبپاشی اور فلڈ کنٹرول محکمہ میں ہیں جہاں 38,585 مزدور رجسٹرڈ ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق محکمہ بجلی میں 13,616، محکمہ تعلیم میں 12,646، محکمہ جنگلات میں 8,317، محکمہ تعمیرات عامہ میں 6,801، صحت و طبی تعلیم میں 4,868، محکمہ زراعت میں 4,776 جبکہ دیگر محکموں میں مجموعی طور پر 10,892 مزدور رجسٹرڈ ہیں۔
حکومتی اعداد و شمار کے مطابق جموں خطے میں 40,077 مزدور رجسٹر ہیں، جن میں ضلع جموں سرفہرست ہے جہاں 13,425 عارضی ملازمین درج ہیں۔ اس کے بعد راجوری میں 5,191، ڈوڈہ میں 3,856، کٹھوعہ میں 3,451 اور ریاسی میں 3,210 کارکن رجسٹرڈ ہیں، جبکہ باقی دیگر اضلاع میں شامل ہیں۔
دوسری جانب کشمیر وادی میں مجموعی طور پر 57,390 یومیہ مزدور رجسٹر ہیں، جن میں سرینگر ضلع میں سب سے زیادہ 11,825 عارضی ملازمین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اننت ناگ میں 8,823، بارہمولہ میں 7,724، بڈگام میں 5,772 اور پلوامہ میں 5,651 عارضی ملازمین رجسٹرڈ ہیں، جبکہ باقی پانچ اضلاع میں دیگر مزدور شامل ہیں۔
ان مزدوروں میں کیجول لیبر، سیزنل لیبر، ڈیلی ریٹڈ ورکرز، پارٹ ٹائم ملازمین، سی آئی سی آپریٹرز، این وائی سی، محکمہ خوراک کے ڈرائیورز، ہسپتال ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت کام کرنے والے افراد، پارٹ ٹائم صفائی ملازمین، پرزم مین اور محکمہ مال کے سیٹلمنٹ اسسٹنٹس شامل ہیں۔
ڈیلی ویجرز کی مستقلی کا مسئلہ طویل عرصے سے حکومتوں کے لیے ایک بڑا امتحان بنا ہوا ہے اور گزشتہ کئی برسوں کے دوران کوئی بھی حکومت اس کا حتمی حل نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔
اس حوالے سے حکومت نے بتایا کہ مختلف زمروں کے مزدوروں کی مستقلی سے متعلق معاملات کا جائزہ لینے کے لیے 19 مارچ 2025 کے حکومتی حکم نامے کے تحت ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی کو قانونی پہلوؤں، سروس قواعد اور مالی اثرات کا تفصیلی جائزہ لینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔
حکومت کے مطابق کمیٹی کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ انسانی، قانونی اور مالی زاویوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک جامع لائحہ عمل تجویز کرے تاکہ اس دیرینہ مسئلے کا قابلِ عمل حل سامنے لایا جا سکے۔
