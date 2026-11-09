دیوالی کی رات جموں میں آتشزدگی کے 64 واقعات

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دیوالی کی رات جموں میں آتشزدگی کے 64 واقعات
جموں کے معروف نہرو مارکیٹ میں آتشزدگی کے ایک واقعے میں 15دکانیں خاکستر ہوئیں۔
By PTI
Published : November 9, 2026 at 2:49 PM IST
جموں: دیوالی کی تقریبات کے دوران جموں خطے کے مختلف علاقوں میں آگ لگنے کے 64 واقعات پیش آئے، جن کے نتیجے میں کئی تجارتی عمارتوں سمیت دیگر املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔
فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے حکام کے مطابق، جموں ضلع میں سب سے زیادہ 30 واقعات پیش آئے، جن میں شہر کے وسط میں واقع تاریخی ویئر ہاؤس نہرو مارکیٹ میں لگنے والی بھیانک آگ بھی شامل ہے۔
حکام نے یہ بھی بتایا کہ 64 واقعات میں سے 11 اتوار کی شام 5 بجے تک رپورٹ ہوئے، جبکہ باقی 53 واقعات شام 5 بجے سے پیر کی صبح 3 بجے کے درمیان پیش آئے۔ یہ وہ وقت تھا جب دیوالی کی تقریبات عروج پر تھیں اور بڑے پیمانے پر پٹاخے پھوڑے جا رہے تھے۔ حکام کے مطابق، سانبہ اور کٹھوعہ اضلاع میں مجموعی طور پر آگ لگنے کے 10 واقعات سامنے آئے، جن میں کٹھوعہ کی ضلعی پولیس لائنز میں پیش آنے والا واقعہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ڈوڈہ میں 9، ادھم پور اور ریاسی میں 8، کشتواڑ میں 3، راجوری پونچھ خطے میں 3 اور رام بن میں ایک واقعہ پیش آیا۔
جموں ضلع میں آگ لگنے کے چار بڑے واقعات سامنے آئے۔ ان میں پہاڑی محلہ میں پیش آنے والا واقعہ بھی شامل ہے، جہاں پانچ منزلہ تجارتی عمارت آگ کی لپیٹ میں آکر مکمل طور پر تباہ ہوگئی۔ اس عمارت میں کپڑوں اور جوتوں کی دکانیں تھیں جبکہ اس کے تہہ خانے کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاع ہے۔
حکام نے بتایا کہ شالیمار علاقے میں ایک اور بڑی آگ بھڑک اٹھی، جس سے میڈیکل اسٹور والی پانچ منزلہ عمارت کی تیسری اور چوتھی منزل کو نقصان پہنچا۔ اسی طرح گنگیال میں ہارڈویئر کا سامان رکھنے والا ایک گودام بھی آگ کی زد میں آگیا۔ تاہم، سب سے زیادہ تباہ کن واقعہ ویئر ہاؤس نہرو مارکیٹ میں پیش آیا، جہاں اتوار کی رات تقریباً 9 بج کر 15 منٹ پر زبردست آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
حکام نے بتایا کہ دیوالی کی رات جموں خطے کے مختلف علاقوں میں بیک وقت آگ لگنے کے متعدد واقعات پیش آئے، جس کی وجہ سے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکاروں کو ایک ساتھ کئی مقامات پر کارروائی کرنا پڑی۔
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