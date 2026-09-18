ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر، 500سے زائد سونے کے سکے ضبط، خاتون سمیت تین گرفتار
سیکورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ قاضی گنڈ سے سرینگر جا رہی ایک گاڑی سے ان سکوں کو ضبط کیا گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 18, 2026 at 4:09 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : جمعہ کی دوپہر سکیورٹی فورسز نے جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے میر بازار علاقہ میں ایک گاڑی سے تقریبا چھہ سو سونے کے سکے برآمد کئے۔ حفاظتی اہلکاروں نے اس ضمن میں تین افراد کو حراست میں لے لیا ہے، جن میں سے ایک خاتون بھی شامل ہے۔ اننت ناگ پولیس کے مطابق تینوں افراد ایک ماروتی سوزوکی جاز وی ایکس گاڑی زیر رجسٹریشن نمبر MP09CS-0541 میں سفر کر رہے تھے۔
ایک افسر نے بتایا کہ گاڑی کو قاضی گنڈ سے سرینگر کی جانب جاتے ہوئے میر بازار کے قریب روکا گیا، جس کے بعد گاڑی کو قبضے میں لے کر مزید تحقیقات کے لیے پولیس پوسٹ میر بازار منتقل کیا گیا۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق تلاشی کے دوران گاڑی سے تقریباً 500 سے 600 سونے کے سکے برآمد کیے گئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے برآمد شدہ سونے کی مکمل تفصیلات، بشمول اس کی اصل، وزن اور مالیت کی تصدیق کے حوالہ سے ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔
حکام کے مطابق گرفتار افراد سے پوچھ گچھ جاری ہے اور برآمد شدہ سونے کی تفصیلات، اسے کہاں سے لایا گیا تھا اور اس کی ممکنہ منزل کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ واقعے کے سلسلے میں مزید تفصیلات اور گرفتار افراد کی شناخت پولیس کی جانب سے تحقیقات مکمل ہونے کے بعد سامنے آنے کا امکان ہے۔
یہ کارروائی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس(ایس پی) نیشنل ہائی وے ( این ایچ ڈبلیو) نے فوج کی 9 راشٹریہ رائفلز (9 آر آر) کے ساتھ مشترکہ طور پر انجام دی ہے۔