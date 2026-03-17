جموں و کشمیر، 2025-26 میں لوک عدالتوں میں پانچ لاکھ سے زیادہ معاملات طے
پانچ لاکھ تیس ہزار کے قریب کیسز حل ہوئے اور تصفیہ میں تقریباً اڑھائی سو کروڑ روپے کی رقم طے ہوئی۔
Published : March 17, 2026 at 12:43 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 12:50 PM IST
سرینگر: لوک عدالتیں جموں و کشمیر میں عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کو کم کرنے اور لوگوں کو کم وقت میں انصاف دینے کا ایک اہم ذریعہ بن گئی ہیں۔ نیشنل لوک عدالت کی رپورٹس کے مطابق 2025 اور اس سال کے آغاز تک پانچ لاکھ سے زیادہ تنازعات ان عدالتوں کے ذریعے حل کیے گئے۔
نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی (این ایل ایس اے) کی رپورٹس کے مطابق 2025 اور 2026 کے پہلے سیشنز میں جموں و کشمیر کی چار لوک عدالتوں میں 5,35,325 مقدمات نمٹائے گئے، جن میں 243 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم طے ہوئی۔
اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ لوک عدالتیں سڑک حادثات کے معاوضے، چیک باؤنس، بجلی بل اور خاندانی معاملات جیسے تنازعات حل کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں جس سے عدالتوں کا بوجھ کم ہو رہا ہے۔ جموں کشمیر میں سال 2026 کی پہلی نیشنل لوک عدالت 14 مارچ کو منعقد ہوئی جس میں 194 بنچوں نے 76,707 مقدمات سنے، جن میں سے 67,993 مقدمات آپسی رضامندی سے حل ہو گئے۔
حکام کے مطابق ان مقدمات میں 55.86 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم بطور معاوضہ یا تصفیہ دی گئی، جن میں حادثات، سول مقدمات، قابل صلح فوجداری کیس، لیبر مسائل، بجلی و پانی کے بل، زمین کے معاملات اور بینک قرضے شامل تھے۔
اس پروگرام سے پہلے مختلف اضلاع میں مشاورتی نشستیں بھی ہوئیں تاکہ لوگ لمبی عدالتی کارروائی کے بجائے باہمی سمجھوتہ کرنے پر راضی ہو جائیں۔ 2025 کی تین لوک عدالتوں کے اعداد و شمار بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس نظام کے ذریعے بڑی تعداد میں مقدمات نمٹائے گئے۔
10 مئی 2025 کو 1,82,786 مقدمات سنے گئے جن میں سے 1,36,020 حل ہوئے اور 60.28 کروڑ روپے کے تصفیے ہوئے۔ 13 ستمبر 2025 کو سب سے زیادہ مقدمات نمٹائے گئے؛ جہاں 3,06,933 میں سے 2,39,562 مقدمات حل ہوئے اور 50.50 کروڑ روپے کے تصفیے بھی ہوئے۔ 13 دسمبر 2025 کو 91,750 مقدمات حل ہوئے، لیکن اس میں سب سے زیادہ یعنی تقریباً 76.65 کروڑ روپے کی رقم طے ہوئی۔
ماہرین قانون کے مطابق لوک عدالتیں برسوں سے چل رہے مقدمات کو جلد ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایڈوکیٹ منیر احمد کے مطابق، "لوک عدالتوں میں مقدمات سمجھوتے کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں اور ان کے فیصلے عدالت کے حکم جیسے ہوتے ہیں، جن کے خلاف اپیل نہیں ہوتی۔"
انہوں نے کہا کہ یہ نظام خاص طور پر ان مقدمات کے لیے مفید ہے جہاں فریقین بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہوں، جیسے حادثات، چیک باؤنس، بینک قرضے، بلوں کے تنازعات اور خاندانی مسائل۔
عام لوگوں کے لیے سب سے بڑا فائدہ کم وقت میں نمٹارہ ہے۔ بہت سے مقدمات جو عدالتوں میں مہینوں یا برسوں چلتے رہتے ہیں، یہاں ایک ہی دن میں حل ہو جاتے ہیں، اور خرچ بھی بہت کم ہوتا ہے۔
حکام کے مطابق 2026 کی لوک عدالت سے پہلے آگاہی مہم اور مشاورتی نشستیں بھی کی گئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ رضامندی سے تنازعات حل کریں۔ پورے بھارت میں عدالتوں میں لاکھوں مقدمات زیر التوا ہیں اور لوک عدالتیں تیز اور کم خرچ میں انصاف دینے کا ایک مؤثر ذریعہ بن رہی ہیں۔
جموں و کشمیر میں بھی یہ رجحان واضح ہے کہ ایک ہی دن میں بڑی تعداد میں مقدمات حل ہو رہے ہیں اور کروڑوں روپے کے تصفیے ہو رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ چند ہی اجلاسوں میں پانچ لاکھ سے زیادہ مقدمات حل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ لوک عدالتیں کم خرچ میں اور آسان انصاف فراہم کرنے کا مؤثر ذریعہ ہیں۔
