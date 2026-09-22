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جموں و کشمیر کی مختلف لائبریریز سے 4200 سے زائد کتابیں نکالی دی گئیں ہیں، حکومت
حکومت نے کہا "قابل اعتراض کتابوں کی جانچ پڑتال کا عمل، مواد کو واپس لینے کا عمل محکمہ میں جاری ہے
Published : September 22, 2026 at 4:13 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : قانون ساز اسمبلی میں حکومت نے بتایا کہ 4249 کتابیں مختلف لائبریز سے واپس لے لی گئی ہیں، جن میں ممنوعہ کتابوں کو چھوڑ کر بالترتیب کشمیر سے 3996 اور جموں صوبے سے 253 کتابیں شامل ہیں۔
رکن اسمبلی لنگیٹ خورشید احمد شیخ کے پوچھے گئے تحریری سوال کے جواب میں حکومت میں کہا کہا کہ جموں وکشمیر کی لائبریریز میں اب تک کُل 21,81,582 کتابوں اور اشاعتوں کی جانچ کی گئی ہے، جن میں جموں میں 9,32,941 اور کشمیر صوبے مں 12,48,641 کتابیں شامل ہیں۔
ہاؤس کو مزید بتایا گیا کہ ایس او 23 کے تحت باضابطہ طور پر ممنوعہ 19 عنوانات کی 518 کاپیاں بھی ہٹا دی گئی ہیں۔ حکومت نے کہا "قابل اعتراض کتابوں کی جانچ پڑتال کا عمل، مواد کو واپس لینے کا عمل محکمہ میں جاری ہے کیونکہ یہ ایک محنتی مشق ہے اور اس میں مزید وقت لگ سکتا ہے۔
حکومت ہند نے کہا کہ "اس طرح کی کارروائی شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اعلی تعلیمی ادارے اعلیٰ تعلیم، تحقیق، علمی فضیلت کے مراکز تشکیل دیتے ہیں اور ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایک ایسے ماحول کو فروغ دیں جو آئینی اقدار، تعلیمی آزادی، تنقیدی سوچ، سائنسی مزاج، ذمہ داری ،خودمختاری، اتحاد اور سالمیت کا احترام کرے۔
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ایوان کو یہ بھی بتایا گیا کہ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے مقررہ ہدایات کے مطابق کالجوں میں دستیاب کتابوں کی جانچ پڑتال کے لیے قابل اعتراض مواد کی نشاندہی کے لیے ایک واضح اور معروضی معیار اپنایا ہے۔