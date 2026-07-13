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جموں و کشمیر کے بارہمولہ میں 3.6 شدت کا زلزلہ، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں
جموں کشمیر کے بارہمولہ میں کل رات زلزلہ آیا۔ زلزلہ معمولی نوعیت کا تھا اور کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
Published : July 13, 2026 at 7:12 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے بارہمولہ میں آج رات زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریختر پیمانے پر اس کی شدت 3.6 ناپی گئی۔ اس زلزلے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی (این سی ایس) نے اطلاع دی کہ پیر کی صبح جموں و کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں 3.6 شدت کا ہلکا زلزلہ آیا۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کی طرف سے ایکس پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ کے مطابق، زلزلہ رات صبح دو بجے 10 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔
Details of Earthquake Parameters are as follows:— Meteorological Centre Srinagar (@metsrinagar) July 12, 2026
Magnitude: 3.6
Date: 13/07/2026
Time: 02:00:31 IST
Latitude: 34.246 N
Longitude: 74.456 E
Depth: 10 Km
Region: Baramulla, J&K
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اس رپورٹ کو لکھنے کے وقت تک کسی قسم کے نقصان یا جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس سے قبل بارہمولہ ضلع میں فروری میں بھی 4.6 شدت کا زلزلہ آیا تھا جس کا مرکز پٹن کا علاقہ تھا۔
قابل ذکر ہے کہ گذشتہ ماہ بھی جموں و کشمیر سمیت شمالی ہند کا خطہ زلزلے سے کانپ اٹھا تھا۔ اگرچہ زلزلے کا مرکز افغانستان میں تھا لیکن یہ 6.2 شدت کا زلزلہ تھا۔ جموں و کشمیر کے ساتھ ساتھ دہلی-این سی آر میں بھی اس زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یہ زلزلہ افغانستان کے علاقے ہندوکش میں آیا۔ نیشنل جیولوجیکل سروے آف انڈیا کے مطابق، زلزلے کا مرکز شمال مشرقی افغانستان میں کلافگن سے 81 کلومیٹر کے فاصلے پر زمین کی سطح سے نیچے 215 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔