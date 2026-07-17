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پندرہ روز میں ساڑھے تین لاکھ سے زائد یاتریوں نے امرناتھ گپھا کے درشن کئے، ایل جی
ایل جی نے کہا کہ سالانہ امرناتھ یاترا مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر کی معیشت کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔
Published : July 17, 2026 at 7:31 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے جمعہ کے روز پہلگام کے نُنون بیس کیمپ پہلگام کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے یاتریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا اور اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری یاترا کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔
منوج سنہا نے کہا ہے کہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے پہلے 15 دنوں کے دوران ساڑھے تین لاکھ سے زائد یاتریوں نے مقدس امرناتھ گپھا میں بابا برفانی کے درشن کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بابا امرناتھ کی کرپا اور تمام متعلقہ اداروں کی مربوط کوششوں کی بدولت یاترا پُرامن، منظم اور خوش اسلوبی سے جاری ہے۔
صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ یاترا کے آغاز کو آج 15 دن مکمل ہو چکے ہیں اور اس عرصے میں ملک بھر سے آنے والے ساڑھے تین لاکھ سے زائد یاتری بابا برفانی کے درشن کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بابا امرناتھ کے آشیرواد سے یاترا پُرسکون ماحول میں کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور عقیدت مندوں میں غیر معمولی جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے جموں و کشمیر انتظامیہ، جموں و کشمیر پولیس، بھارتی فوج، مرکزی نیم فوجی دستوں (سی اے پی ایف) اور یاترا سے وابستہ تمام محکموں اور اداروں کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سال یاتریوں کی حفاظت، سہولت اور آرام کو یقینی بنانے کے لیے گزشتہ برسوں کے مقابلے میں مزید مؤثر اور مضبوط انتظامات کیے گئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سالانہ امرناتھ یاترا مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر کی معیشت کے لیے بھی نہایت اہم ہے، کیونکہ اس سے مقامی تاجروں، ٹرانسپورٹ آپریٹروں، ہوٹل مالکان، گھوڑا مالکان، مزدوروں، دکانداروں اور دیگر خدمات فراہم کرنے والے افراد کو براہِ راست فائدہ پہنچتا ہے۔
منوج سنہا نے وزیراعظم نریندر مودی کی اس اپیل کا بھی ذکر کیا جس میں یاتریوں سے مقامی مصنوعات خریدنے کی درخواست کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے مقامی دستکاروں، تاجروں اور چھوٹے کاروباری افراد کی روزی روٹی مزید مستحکم ہوگی اور مقامی معیشت کو تقویت ملے گی۔
بعد ازاں لیفٹیننٹ گورنر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم "ایکس" پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ انہوں نے نون وَن بیس کیمپ میں یاتریوں کے لیے دستیاب سہولیات کا معائنہ کیا اور یاترا کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔
انہوں نے کہا کہ جائزہ اجلاس کے دوران پینے کے صاف پانی، بجلی، ٹیلی کمیونی کیشن، رہائش، طعام، صحت اور دیگر بنیادی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ یاتریوں کی سہولت، تحفظ اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے مشن موڈ میں کام کریں۔
لیفٹیننٹ گورنر نے اس بات پر بھی اطمینان کا اظہار کیا کہ ملک کے مختلف حصوں سے بڑی تعداد میں عقیدت مند یاترا میں شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے مقامی لوگوں، رضاکاروں، خدمت فراہم کرنے والوں اور تمام متعلقہ اداروں کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہی کی مشترکہ کوششوں سے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔