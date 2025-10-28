ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر میں چار سال میں کتوں کے کاٹنے کے دو لاکھ سے زیادہ واقعات
سپریم کورٹ نے آوارہ کتوں پر قابو پانے میں ناکامی پر ریاستوں کی سرزنش کی۔
Published : October 28, 2025 at 2:33 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں گزشتہ چار سالوں میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آوارہ کتوں نے کاٹا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کو بتایا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں 2022 سے 2025 کے درمیان کتے کے کاٹنے کے 2,12,968 واقعات رپورٹ ہوئے۔ ان میں سے کشمیر میں 1.14 لاکھ سے زیادہ اور جموں میں 98000 سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے۔
یہ اعداد و شمار ایک دن بعد سامنے آئے ہیں جب سپریم کورٹ نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو جانوروں کی پیدائش پر قابو پانے (ABC) رولز، 2023 کے تحت اگست میں آوارہ کتوں کی نس بندی اور حفاظتی ٹیکہ جات کی تعمیل کرنے میں ناکامی پر سرزنش کی۔عدالت عظمیٰ نے ریمارکس دیئے کہ کتوں کے بار بار حملوں سے بیرون ممالک میں ملک کی امیج خراب ہو رہی ہے۔
عبداللہ جو کہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے انچارج ہیں نے کہا کہ علاقے میں نس بندی اور ویکسینیشن مہم کو تیز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اینیمل برتھ کنٹرول رولز 2023 کے مطابق کل 49000 آوارہ کتوں کی نس بندی اور ویکسینیشن کی گئی۔
ان میں سے دارالحکومت سری نگر اور جموں شہروں کا احاطہ کرنے والی دو بڑی میونسپلٹیوں نے بالترتیب 27,237 اور 13,730 کتوں کی نس بندی اور ٹیکے لگائے ہیں۔ لیکن کشمیر کے باقی شہری اداروں میں صرف 161 کتوں کو بانجھ کیا گیا اور جموں میں 7870 کتوں کو بانجھ کیا گیا ہے۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سری نگر شہری ادارہ میں کل تین جانوروں کی پیدائش پر قابو پانے کے مراکز موجود ہیں جبکہ اسی طرح کے مراکز وادی کے نو اضلاع میں قائم کیے جائیں گے۔