ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کشمیر میں چار سال میں کتوں کے کاٹنے کے دو لاکھ سے زیادہ واقعات

سپریم کورٹ نے آوارہ کتوں پر قابو پانے میں ناکامی پر ریاستوں کی سرزنش کی۔

جموں کشمیر میں 2 لاکھ سے زیادہ انسانوں کو کتوں نے کاٹا ہے، آوارہ کتوں پرقابو پانے میں ناکامی پر سپریم کورٹ نے سرزنش کی
جموں کشمیر میں 2 لاکھ سے زیادہ انسانوں کو کتوں نے کاٹا ہے، آوارہ کتوں پرقابو پانے میں ناکامی پر سپریم کورٹ نے سرزنش کی (SOURCE: PTI)
author img

By Moazum Mohammad

Published : October 28, 2025 at 2:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر: جموں و کشمیر میں گزشتہ چار سالوں میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آوارہ کتوں نے کاٹا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کو بتایا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں 2022 سے 2025 کے درمیان کتے کے کاٹنے کے 2,12,968 واقعات رپورٹ ہوئے۔ ان میں سے کشمیر میں 1.14 لاکھ سے زیادہ اور جموں میں 98000 سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے۔

یہ اعداد و شمار ایک دن بعد سامنے آئے ہیں جب سپریم کورٹ نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو جانوروں کی پیدائش پر قابو پانے (ABC) رولز، 2023 کے تحت اگست میں آوارہ کتوں کی نس بندی اور حفاظتی ٹیکہ جات کی تعمیل کرنے میں ناکامی پر سرزنش کی۔عدالت عظمیٰ نے ریمارکس دیئے کہ کتوں کے بار بار حملوں سے بیرون ممالک میں ملک کی امیج خراب ہو رہی ہے۔

عبداللہ جو کہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے انچارج ہیں نے کہا کہ علاقے میں نس بندی اور ویکسینیشن مہم کو تیز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اینیمل برتھ کنٹرول رولز 2023 کے مطابق کل 49000 آوارہ کتوں کی نس بندی اور ویکسینیشن کی گئی۔

مزید پڑھیں:آج جموں کشمیر اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں تحفظ اراضی حقوق اور شراب پر پابندی بل سرفہرست

ان میں سے دارالحکومت سری نگر اور جموں شہروں کا احاطہ کرنے والی دو بڑی میونسپلٹیوں نے بالترتیب 27,237 اور 13,730 کتوں کی نس بندی اور ٹیکے لگائے ہیں۔ لیکن کشمیر کے باقی شہری اداروں میں صرف 161 کتوں کو بانجھ کیا گیا اور جموں میں 7870 کتوں کو بانجھ کیا گیا ہے۔

وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سری نگر شہری ادارہ میں کل تین جانوروں کی پیدائش پر قابو پانے کے مراکز موجود ہیں جبکہ اسی طرح کے مراکز وادی کے نو اضلاع میں قائم کیے جائیں گے۔

TAGGED:

DOG BITES IN JAMMU KASHMIR
DOG BITES
کتے کا کاٹنا
SC HAULS UP FOR FAILURE ON DOGS
OVER 2 LAKH DOG BITES IN JK

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.