چالیس ہزار آوارہ کتوں کی نسبندی مکمل، جموں کشمیر حکومت کا اسمبلی میں اعتراف
سرینگر میں 27ہزار اور جموں میں13 ہزار کتّوں کی نس بندی کی گئی تاہم اس کے باوجود کتوں کے حملوں میں کمی نہیں آرہی ہے۔
Published : October 28, 2025 at 1:41 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں آوارہ کتوں کے بڑھتے حملوں نے شہریوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پچھلے چار برسوں کے دوران دو لاکھ بارہ ہزار سے زائد افراد کتوں کے کاٹنے کا شکار ہوئے ہیں۔ جبکہ جموں کشمیر میں چالیس ہزار سے زائد آوارہ کتوں کی نسبندی اور ویکسینیشن مکمل ہوئی ہے۔
اسمبلی میں پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 2022 سے 2025 کے درمیان کل 2,12,968 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں سے ایک لاکھ چودہ ہزار کیسز وادی کشمیر میں اور اٹھانوے ہزار جموں صوبے میں درج ہوئے۔
یہ اعداد و شمار ایک ایسے وقت پر سامنے آئے ہیں جب سپریم کورٹ نے ملک بھر میں آوارہ کتوں کی بڑھتی آبادی اور شہریوں پر حملوں کے معاملے پر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں (یونین ٹیریٹریز) کو سخت سرزنش کی ہے۔ عدالت نے کہا کہ مسلسل پیش آنے والے حملے ملک کی بین الاقوامی ساکھ پر داغ ہے۔
عدالت عظمیٰ نے آوارہ کتّوں کی نس بندی اور ٹیکہ کاری سے متعلق Animal Birth Control (ABC) Rules 2023 پر عمل درآمد نہ کرنے پر تقریباً تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکریٹریز کو طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، جو ہاؤسنگ اور شہری ترقیات محکمہ کے انچارج ہیں، نے اسمبلی کو بتایا کہ حکومت نے نس بندی اور ویکسینیشن مہم تیز کر دی ہے۔ ان کے مطابق اب تک تقریباً 49 ہزار کتّوں کی نس بندی اور ٹیکہ کاری کی جا چکی ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق سرینگر میونسپل کارپوریشن نے 27,237 اور جموں میونسپل کارپوریشن نے 13,730 کتّوں کو نس بندی و ویکسینیشن کے عمل سے گزارا ہے۔ تاہم دیگر اضلاع میں اس شرح میں نمایاں کمی ہے - کشمیر کے باقی شہری اداروں میں صرف 161 اور جموں میں 7,870 کتّوں کی نس بندی کی گئی۔
عبداللہ نے بتایا کہ فی الحال وادی میں تین اینیمل برتھ کنٹرول مراکز قائم ہیں، جب کہ باقی نو اضلاع میں بھی ایسے مراکز جلد قائم کیے جائیں گے۔
شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ نس بندی مہم کے باوجود سرینگر، بارہمولہ، اننت ناگ اور جموں کے شہری علاقوں میں آوارہ کتّوں کے جُھنڈ اب بھی دن دہاڑے گھومتے دکھائی دیتے ہیں، جس سے لوگوں میں خوف کا ماحول برقرار ہے۔
