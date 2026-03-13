سرینگر میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ سمیت ایک لاکھ سے زائد عقیدت مندوں کی حضرت بل درگاہ میں جمعۃ الوداع کی نماز ادا
جموں و کشمیر بھر میں ہائی الرٹ برقرار رکھا گیا تھا، حساس مقامات اور اہم مذہبی مقامات پر اضافی سیکورٹی اقدامات کیے گئے تھے۔
Published : March 13, 2026 at 9:04 PM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) جمعۃ الوداع، جو ماہِ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے، کے موقع پر جمعہ کے روز تقریباً ایک لاکھ عقیدت مندوں نے سرینگر کی مقدس حضرت بل درگاہ میں نماز ادا کی۔ تفصیلات کے مطابق صبح سویرے سے ہی حضرت بل درگاہ میں نمازیوں کی بڑی تعداد جمع ہونا شروع ہوگئی تھی، جہاں لوگوں نے خطے میں امن، خوشحالی اور بھلائی کے لیے خصوصی دعائیں اور مناجات کیں۔
ادھر حکام نے نمازِ جمعہ کے اجتماع کو پرامن اور منظم طریقے سے منعقد کرنے کے لیے وسیع انتظامات کیے تھے۔ درگاہ اور اس کے اطراف سیکورٹی کو نمایاں طور پر سخت کیا گیا تھا جبکہ پولیس اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کے اہلکاروں کو امن و قانون برقرار رکھنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔
حکام کے مطابق جموں و کشمیر بھر میں ہائی الرٹ برقرار رکھا گیا تھا اور حساس مقامات اور اہم مذہبی مقامات پر اضافی سیکورٹی اقدامات کیے گئے تھے تاکہ اس دن کی پرامن ادائیگی کو یقینی بنایا جا سکے۔
کشمیر کی مختلف مساجد اور درگاہوں سے بھی جمعۃ الوداع کی نماز کی ادائیگی کی اطلاعات موصول ہوئیں ،جہاں عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے خطے میں دیرپا امن، ہم آہنگی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی اس موقع پر حضرت بل درگاہ میں حاضری دی اور نماز ادا کی۔