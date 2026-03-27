شہری علاقوں میں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ آوارہ کتے، صرف سرینگر میں 64ہزار؛ اسمبلی میں اعداد و شمار پیش
حکومتی کوششوں کے باوجودسال 2024اور 2025میں کتوں کے کاٹنے کے 2 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 27, 2026 at 7:10 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے شہری علاقوں میں سال 2023 میں ایک لاکھ سے زیادہ کتوں کی گنتی ہوئی ہے جن میں صرف سرینگر شہر میں 60 ہزار سے زائد آوارہ کتے پائے گئے۔ حکومت کی طرف سے نس بندی (اسٹرلائزیشن) اور ویکسینیشن جیسے اقدامات کے باوجود دو برسوں میں دو لاکھ سے زیادہ افراد کو کتوں نے کاٹا، جس سے عوامی تحفظ پر شدید خدشات پیدا ہوئے ہیں۔
یہ چونکا دینے والے اعداد و شمار محکمہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ نے اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں رکن اسمبلی تنویـر صادق کے سوال کے جواب میں پیش کیے۔ اس محکمے کا قلمدان وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے پاس ہے۔ تاہم کتوں کی گنتی کا عمل اور طریقہ کار واضح نہیں کیا گیا۔
محکمے کے مطابق 2023 میں کیے گئے سروے کے مطابق شہری علاقوں میں آوارہ کتوں کی تعداد 1,52,775 تھی، جبکہ صرف سرینگر میں 64,416 آوارہ کتے موجود تھے۔ 2023 کے بعد کوئی نیا سروے نہیں ہوا اور امکان ہے کہ پچھلے دو برسوں میں یہ تعداد مزید بڑھ گئی ہوگی۔
آوارہ کتوں کی بڑھتی تعداد کے ساتھ ساتھ ان کے انسانوں پر حملہ کرنے اور کاٹنے کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے، حالانکہ حکومت نے ان کی افزائش روکنے کے پروگرام شروع کیے ہیں۔
محکمہ صحت کے مطابق 2024 اور 2025 میں جموں و کشمیر میں کتوں کے کاٹنے (Dog Bite) کے کم از کم 2,06,460 کیسز سامنے آئے۔ جموں خطے میں 1,26,844 کیسز رپورٹ ہوئے، جہاں 2024 میں 54,863 سے بڑھ کر 2025 میں 71,981 ہو گئے۔
کشمیر وادی میں اسی عرصے کے دوران 79,616 کیسز سامنے آئے، جن میں 2024 میں 38,902 اور 2025 میں 40,714 کیسز شامل ہیں۔ سرینگر شہر میں سب سے زیادہ 35,174 کیسز رپورٹ ہوئے۔
اتنی بڑی تعداد کے باوجود کتوں کی نس بندی کا عمل سست روی کا شکار ہے۔ سرینگر میونسپل کارپوریشن نے ستمبر 2023 سے ستمبر 2025 تک 21,600 کتوں کی نس بندی کی، جبکہ جموں میونسپل کارپوریشن نے اسی مدت میں صرف 13,730 کتوں کی نس بندی انجام دی۔ اس کے علاوہ دیگر شہری اداروں میں 7,870 کتوں کی نس بندی کی گئی۔
حکومت نے کہا ہے کہ عوامی تحفظ، خاص طور پر بچوں اور بزرگوں کے تحفظ کو یقینی بنائے جانے کے لیے ایک منظم حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے جس میں نس بندی، ویکسینیشن، سہولیات میں اضافہ اور حفاظتی اقدامات شامل ہیں۔
اقدامات کے تحت جموں میں اینیمل برتھ کنٹرول (ABC) مراکز کی تعداد ایک سے بڑھا کر تین کر دی گئی ہے، جبکہ سرینگر میں بھی مزید مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ ویکسینیشن پروگرام جاری ہے اور کتوں کو کھانا دینے کے مقامات اسکولوں، پارکوں اور رش والی جگہوں سے دور مقرر کیے گئے ہیں۔
حکومت کے مطابق سپریم کورٹ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے حساس عوامی مقامات کی باڑ بندی اور ذمہ دار افسران کی تعیناتی بھی کی گئی ہے۔
