آوٹ سورسنگ تعلیم یافتہ نوجوانوں کے ساتھ مذاق، ڈاکٹر ہربخش سنگھ

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آوٹ سورسنگ تعلیم یافتہ نوجوانوں کے ساتھ مذاق، ڈاکٹر ہربخش سنگھ
ان کا کہنا تھا کہ بجاے روزگار دینے کے یہ سرکار آوٹ سورسنگ کے نام پر نجوانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔
Published : June 22, 2026 at 10:52 PM IST
ترال : (شبیر بھٹ) جموں و کشمیر میں آؤٹ سورسنگ کا نظام ان دنوں ایک اہم سیاسی مسئلہ بن چکا ہے۔ اس نظام کے تحت سرکاری محکمے مستقل بھرتیوں کے بجائے نجی ایجنسیوں کے ذریعے افرادی قوت حاصل کرتے ہیں۔ جموں وکشمیر اپنی پارٹی کے ترجمان ڈاکٹرہر بخش سنگھ نے پیر کو ترال میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ نیشنل کانفرنس ہر محاذ پر ناکام ہوچکی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اقتدار سے قبل روزگار دینے کے وعدے کئے گئے جو اب سراب ثابت ہو چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بجاے روزگار دینے کے یہ سرکار آوٹ سورسنگ کے نام پر نجوانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے کیونکہ آوٹ سورسنگ کے ذریعے ان نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے مزید کہا کہ اگر یہ سرکار روزگار دینا ہی چاہتی ہے تو پھر اسے مکمل روزگار دینا چاہیے نہ کہ آوٹ سورسنگ کے طرز پر۔
ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے مزید بتایا کہ پی ڈی پی جو کہ آوٹ سورسنگ کے معاملے پر شور مچا رہی ہے نے اپنے وقت میں آوٹ سورسنگ کی اور ہزاروں عزیزواقارب کو جموں وکشمیر بینک اور دیگر محکموں میں نوکری فراہم کی آج اس پارٹی کوآوٹ سورسنگ پر اعتراض ہے۔ ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے بتایا کہ جموں وکشمیر میں عارضی ملازمین کی ایک بڑی تعداد عرصہ دراز سے مستقلی کے انتظار میں ہے اس لیے حکومت کو چاہئے کہ اس حوالے سے مناسب اقدامات کیے جائیں۔