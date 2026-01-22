ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں وی آئی پی ہاؤسنگ کے لیے شہتوت نرسری کی کٹائی کی تجویز، لوگوں میں شدید ناراضگی
سرینگر کے آلوچی باغ میں سیریکلچر اراضی پر تقریباً 200 رہائشی فلیٹ تعمیر کرنے کی تجویز ہے۔
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت کے سیریکلچر ڈپارٹمنٹ کی شہتوت نرسری کو کاٹ کر وی آئی پی کے لیے رہنے کی جگہ بنانے کی تجویز سے ریشم کے کیڑے پالنے والوں اور محکمے کے ملازمین میں کافی ناراضگی ہے۔ جن کی روزی روٹی اس سے خطرے میں ہے۔
حکومت کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سرینگر کے الوچی باغ میں تقریباً 100 کنال (قریب 12 ایکڑ) سیرییکلچر اراضی پر تقریباً 200 رہائشی فلیٹوں کی تعمیر کی تجویز پیش کی ہے۔ یہاں واقع نرسری ہر سال ریشم کے کیڑے پالنے والوں میں تقسیم کرنے کے لیے 15,000 شہتوت کے پودے تیار کرتی ہے۔
ارکان اسمبلی، وزراء اور بیوروکریٹس کے لیے رہائشی فلیٹس کی تعمیر کا منصوبہ سب سے پہلے اپریل 2018 میں پی ڈی پی-بی جے پی کی مخلوط حکومت کے دوران پیش کیا گیا تھا، اور اب نیشنل کانفرنس حکومت نے اسے پھر سے شروع کیا ہے۔ پہلے کی اس بار بھی اس پر مخالفت اور احتجاج بھی شروع ہو گیا ہے۔
سیریکلچر ڈپارٹمنٹ نے شہتوت اور ریشم کے کیڑے کی کاشت کو ضروری بتاتے ہوئے زمین منتقل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ریشم کے کیڑے پالنے والے ہزاروں کسان اس چھوٹی صنعت سے روزی کماتے ہیں، جو مہاراجہ کے دور سے چلی آ رہی ہے۔
یہ نیا غصہ اس وقت بھڑک اٹھا جب محکمہ ریونیو نے حال ہی میں زمین کی منتقلی کے لیے افسران کی ایک ٹیم بھیجی۔ اس اقدام کی سیریکلچر ملازمین اور ریشم کے کیڑے پالنے والے کسانوں نے سخت مخالفت کی، جنہوں نے وی آئی پی ہاؤسنگ کے لیے زمین کی یک طرفہ حد بندی کی کوشش پر اعتراض کیا۔
حکام کے مطابق سرینگر کے اسسٹنٹ کمشنر آف ریونیو (اے سی آر) نے چھ جنوری کو حد بندی کرنے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی تھی۔ تاہم، 9 جنوری کو سیریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ زمین ان کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس میں ضروری تکنیکی انفراسٹرکچر، آپریشنل سہولیات، پودے لگانے کے اثاثے اور انتظامی عمارتیں موجود ہیں۔
ان سہولیات میں سیریکلچر ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ، سنٹرل ڈویژن سرینگر، ماڈرن گرینیج بلڈنگ، کوکون ویئر ہاؤس، کوکون آکشن مارکیٹ، جدید ہاٹ ایئر ڈرائرس، شہتوت کا فارم اور نرسری، اور دو میٹرک ٹن کنویئر ٹائپ ہاٹ ایئر ڈرائر شامل ہیں جو کئی دہائیوں کے دوران کیے گئے بڑی سرکاری سرمایہ کاری کو ظاہر کرتے ہیں۔
20 اپریل 2018 کے ایک سرکاری حکم نامے کا حوالہ دیتے ہوئے محکمہ سیریکلچر کے ڈائریکٹر اعزاز احمد بھٹ نے کہا کہ ریشم کے کیڑے پالنے کے بڑے انفراسٹرکچر، ماحولیاتی قدر اور اقتصادی اہمیت کی وجہ سے پہلے کوئی زمین منتقل نہیں کی گئی تھی۔
ڈائریکٹر نے سرینگر کے ڈپٹی کمشنر کو مطلع کیا کہ محکمہ کسی بھی غیر سیریکلچرل مقصد کے لیے زمین کو جاری نہیں کر سکتا، کیونکہ آلوچی باغ کی اراضی میں متعدد اثاثے ایک دوسرے پر منحصر ہیں جو مختلف سیرییکلچرل سرگرمیوں کے لیے ضروری ہیں۔ زمین میں سینکڑوں اچھی طرح سے محفوظ شہتوت کے درخت ہیں، جو ریشم کے کیڑے پالنے کے لیے چارے کا بنیادی اور واحد ذریعہ ہیں۔
ریونیو ٹیم کی حد بندی کی مشق کے خلاف عملے اور ریشم کے کیڑے پالنے والے کسانوں کے احتجاج کے بعد بھیجے گئے ایک پیغام میں بھٹ نے کہا، "یہ سلک انڈسٹری کے لیے بہترین ہوگا کہ اس ریشم پیدا کرنے والی زمین کی موجودہ حیثیت میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ مجوزہ تعمیر کے لیے دوسری زمین کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔"
کشمیر میں ریشم کی پیداوار مہاراجہ کے دور سے چلی آ رہی ہے اور تاریخی طور پر وادی میں روزی روٹی کا ایک بڑا ذریعہ رہی ہے۔ چھوٹے پیمانے کی یہ صنعت اب بھی تقریباً 50,000 ریشم کے کیڑے پالنے والے کسانوں کی مدد کرتی ہے، جنہیں تربیت، تکنیکی رہنمائی اور لاجسٹک سپورٹ کے لیے حکومت کے ساتھ لسٹ کیا گیا ہے۔
ریشم کے کیڑے کی پیداوار سے متعلق ایک اہلکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "شہتوت کے پتے، جو غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں، ریشم کے کیڑوں کے لیے خوراک کا واحد ذریعہ ہیں۔ قلت کو روکنے کے لیے، خاص طور پر پسماندہ اور بے زمین ریشم کے کیڑے پالنے والوں کسانوں کے لیے، محکمے نے اس زمین پر شہتوت کی نرسریاں، فارمز اور پتوں کے ذخائر قائم کیے ہیں۔"
ڈائریکٹوریٹ آف سیریکلچر کے سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ کوکون کی پیداوار میں پچھلے تین برسوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ کوکون کی پیداوار 2024-25 میں 8.5 لاکھ کلوگرام تک پہنچ گئی، جو 2023-24 میں 8.22 لاکھ کلوگرام اور 2022-23 میں 6.99 لاکھ کلوگرام تھی۔ خام ریشم کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے، 2022-23 میں ایک لاکھ کلو گرام سے 2024-25 کے مالی سال میں 1.21 لاکھ کلوگرام ہو گیا۔
سرینگر کے فاروق احمد جیسے ریشم کے کیڑے پالنے والے کسانوں کے لیے شہتوت کے درخت صرف پودے ہی نہیں بلکہ زندگی کی لکیر ہیں۔ احمد نے کہا، "ہمارے خاندان ریشم کے کیڑے کی کھیتی پر انحصار کرتے ہیں۔ اگر شہتوت کا درخت کاٹا جاتا ہے تو یہ صرف ایک درخت ہی نہیں گرتا، بلکہ ہماری روزی روٹی کا ذریعہ ہوتا ہے۔" شہتوت کے تحفظ ایکٹ کے تحت، شہتوت کے پتوں کو توڑنے، کاٹنے، کاٹنا یا توڑنے پر سختی سے پابندی ہے اور اس کی اجازت صرف ریشم کے کیڑے پالنے کے لیے ہے۔ جموں و کشمیر پریزرویشن آف سپیکیفائیڈ ٹریز ایکٹ 1969 بھی شہتوت کے درختوں کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔
جموں و کشمیر میں 5.5 ملین شہتوت کے درخت تقریباً 2000 ایکڑ اراضی پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان درختوں کی دیکھ بھال 320 سے زائد یونٹس کے ذریعے کی جاتی ہے، جن میں سرکاری فارم، نرسری اور باغات شامل ہیں۔ اپنے ہولیسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام (HADP) کے تحت، حکومت نے 10 لاکھ مزید شہتوت کے درخت لگانے کی مہم شروع کی ہے۔
ایچ اے ڈی پی کے تحت سیریکلچر ڈیپارٹمنٹ نے آلوچی باغ کے مقام پر بنیادی ڈھانچے کو مزید اپ گریڈ کیا ہے اور اس شعبے کی بحالی اور فروغ کے لیے نئی سہولیات تعمیر کی ہیں۔ سیریکلچر حکام نے کہا کہ "ان درختوں کے اہم کردار اور سائٹ پر موجود بنیادی ڈھانچے کو دیکھتے ہوئے محکمہ ریشم سے متعلق سرگرمیوں کے علاوہ کسی اور سرگرمی کے لیے زمین مختص نہیں کر سکتا۔"
