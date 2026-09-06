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ڈاکٹروں کے جائز مطالبات کی حمایت میں اپنی پارٹی ہر محاذ پر کھڑی رہے گی: الطاف بخاری
الطاف بخاری نے کہاکہ این سی اور بی جے پی کا ایک دوسرے کے خلاف احتجاج ’میچ فکسنگ‘ ہے جسے عام سمجھ چکے ہیں۔
Published : September 6, 2026 at 8:34 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) جموں و کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری نے کہا ہے کہ ان کی جماعت احتجاج پر بیٹھے ڈاکٹروں کے جائز مطالبات کی بھرپور حمایت کرتی ہے اور ڈاکٹروں کو ان کا حق دلانے کے لیے اپنی پارٹی ہر ممکن سیاسی و جمہوری کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کا پیشہ ایک عظیم اور انتہائی ذمہ دارانہ پیشہ ہے، اس لیے ان کے جائز مسائل کو محض سیاسی نقطۂ نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے۔
الطاف بخاری نے یہ باتیں اتوار کے روز اننت ناگ کے کھنہ بل میں ذرائع ابلاغ سے وابستہ نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف عوامی، سیاسی اور سماجی مسائل پر بھی تفصیلی اظہارِ خیال کیا۔ ڈاکٹروں کے احتجاج کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اپنی پارٹی صدر نے کہا کہ ان کی جماعت ڈاکٹروں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے جائز مطالبات کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ڈاکٹروں کو ان کا حق نہیں ملتا تو جموں و کشمیر اپنی پارٹی ان کی حمایت میں اپنی آواز بلند کرتی رہے گی۔
سینئر لیڈر اور کابینہ وزیر سکینہ مسعود ایتو کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کے ڈاکٹروں کے احتجاجی کیمپ میں شرکت کو ووٹ بینک کی سیاست قرار دیے جانے سے متعلق سوال پر الطاف بخاری نے کہا کہ وہ سکینہ ایتو کی عزت کرتے ہیں، تاہم ڈاکٹروں کے معاملے کو سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ایک عظیم پیشہ سے وابستہ ہیں اور وہ معاشرے کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے ان کے جائز مطالبات کی حمایت کرنا کوئی ووٹ بینک کی سیاست نہیں بلکہ ایک جمہوری اور عوامی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جموں و کشمیر اپنی پارٹی ہر محاذ پر ڈاکٹروں کے ساتھ کھڑی رہے گی اور جب تک ان کے جائز مطالبات حل نہیں کیے جاتے، پارٹی ان کی حمایت جاری رکھے گی۔
الطاف بخاری نے کہا کہ جموں و کشمیر میں جو بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آئے گی، اسے مرکز کے ساتھ مل کر کام کرنا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی اور انتظامی صورتحال میں مرکز اور جموں و کشمیر کے درمیان تعاون انتہائی اہم ہے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے عملی سیاست کی ضرورت ہے۔ اپنی پارٹی کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر اپنی پارٹی اس وقت عوامی مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کے حل کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت عوامی مسائل کو سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر اٹھانے اور لوگوں کی آواز متعلقہ فورمز تک پہنچانے پر یقین رکھتی ہے۔
سرینگر میں حالیہ دنوں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور نیشنل کانفرنس (این سی) کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف کیے گئے احتجاج پر تبصرہ کرتے ہوئے الطاف بخاری نے سخت تنقید کی۔ انہوں نے ان احتجاجی مظاہروں کو ’’میچ فکسنگ‘‘ سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ ایک جماعت جموں و کشمیر میں حکومت چلا رہی ہے جبکہ دوسری جماعت مرکز میں حکومت چلا رہی ہے، اور اس صورتحال میں دونوں جماعتوں کا ایک دوسرے کے خلاف احتجاج کرنا عوام کے لیے سوالات پیدا کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر ایک پارٹی مرکز میں اور دوسری جموں و کشمیر میں اقتدار میں ہے اور اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں تو یہ عوام کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اس سیاسی عمل کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے۔ الطاف بخاری نے اپنی پارٹی پر ماضی میں لگائے گئے سیاسی الزامات کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر اپنی پارٹی کو پہلے ہی یہ ٹیگ دیا گیا تھا کہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ’’بی ٹیم‘‘ ہے، لیکن اب عوام کو سمجھ آ گیا ہے کہ اصل میں کون سی جماعت کس کے ساتھ کھڑی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ’’اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اے ٹیم کون ہے، بی ٹیم کون ہے اور سی ٹیم کون ہے۔‘‘ ان کے مطابق عوام سیاسی جماعتوں کے کردار، ان کے فیصلوں اور ان کے طرزِ عمل کو بغور دیکھ رہے ہیں اور اب انہیں سیاسی نعروں کے بجائے عملی سیاست اور زمینی حقائق کی بنیاد پر پرکھا جا رہا ہے۔ اپنی پارٹی صدر نے کہا کہ جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال میں سیاسی جماعتوں کو الزام تراشی کے بجائے عوامی مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔
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انہوں نے کہا کہ روزگار، صحت، تعلیم، بجلی، سڑکوں اور دیگر بنیادی سہولیات سے متعلق مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جموں و کشمیر اپنی پارٹی عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور جہاں بھی لوگوں کے جائز مطالبات ہوں گے، پارٹی ان کی آواز بننے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔